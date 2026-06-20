Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Strażnicy Rewolucji podali konkretny powód

W sobotę irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zablokował Cieśninę Ormuz dla ruchu jednostek pływających, stanowczo odradzając zbliżanie się do tego obszaru.

Taki ruch stanowi reakcję na złamanie przez państwo izraelskie rozejmu na terytorium Libanu, co stanowiło element nieformalnej umowy między Teheranem a Waszyngtonem.

Blokada Cieśniny Ormuz. Korpus Strażników Rewolucji podaje przyczynę

Agencja Reuters, odwołując się do komunikatu wydanego przez Marynarkę Wojenną IRGC, donosi, że odcięcie Cieśniny Ormuz jest bezpośrednią odpowiedzią na zignorowanie przez Izrael warunków rozejmu w Libanie. Owo wstrzymanie ognia stanowiło element złożonego z 14 punktów, roboczego porozumienia osiągniętego w ostatnich dniach pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dla władz w Teheranie izraelskie ataki oznaczają jawne złamanie przyjętych reguł i stanowią krok w stronę pogłębienia kryzysu na Bliskim Wschodzie. „Decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu” – czytamy w oficjalnym stanowisku Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, przytaczanym przez agencję Reuters.

Co oznacza zamknięcie Cieśniny Ormuz dla światowych rynków?

Konsekwencje irańskiej blokady mogą okazać się niezwykle poważne. Oprócz błyskawicznego przełożenia się na globalne ceny surowców energetycznych i rynki finansowe, odcięcie Cieśniny Ormuz grozi wybuchem otwartego konfliktu zbrojnego. Waszyngton wraz z partnerami wielokrotnie zapewniał, że nie pozwoli na zablokowanie tak kluczowej dla światowego bezpieczeństwa energetycznego trasy. W ubiegłych latach w rejonie tym często dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, ale obecne napięcie należy do najwyższych od dłuższego czasu. Komunikat IRGC skierowany do statków, by „nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne”, stanowi czytelny dowód determinacji i gotowości do zbrojnej obrony własnych interesów.

Informację o zablokowaniu przeprawy jako pierwsza przekazała irańska agencja prasowa Mehr, powołując się na informacje ze Sztabu Generalnego.

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