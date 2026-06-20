Tłumy zwiedzających, wojskowy sprzęt i debaty o bezpieczeństwie. Zakończyły się pierwsze Warszawskie Targi Obronne

Zwiedzający mogli zobaczyć z bliska m.in. czołg Abrams, armatohaubicę K9, Rosomaka oraz wyposażenie jednostki GROM.

Eksperci dyskutowali o bezpieczeństwie lokalnym, obronie cywilnej, kolekcjonerstwie broni i zagrożeniach związanych z dezinformacją.

Targi odwiedzili przedstawiciele wojska, służb mundurowych, politycy oraz tysiące mieszkańców zainteresowanych tematyką obronności.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

Pierwsza pomoc i samoobrona

Dzień rozpoczęły spotkania poświęcone praktycznym umiejętnościom, które mogą uratować życie w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy rozmawiali o zasadach udzielania pierwszej pomocy, reagowaniu na zagrożenia oraz znaczeniu przygotowania obywateli do działania przed przyjazdem służb ratunkowych. Nie zabrakło tematów związanych z samoobroną i odpowiedzialnym budowaniem własnego bezpieczeństwa. Eksperci zwracali uwagę, że świadomość zagrożeń oraz podstawowe umiejętności reagowania są równie ważne jak wyposażenie czy nowoczesne technologie.

Cyberbezpieczeństwo i pasja do ekstremalnych wyzwań

Odbyło się spotkanie z gen. bryg. Mariuszem Chmielewskim, dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Rozmowa dotyczyła cyberbezpieczeństwa i ekstremalnego biegania, jednak szybko przerodziła się w opowieść o kulisach służby w cyberwojskach. Generał mówił o cechach niezbędnych w służbie, znaczeniu systematyczności oraz budowaniu odporności psychicznej. Podkreślał, że aktywność fizyczna pomaga radzić sobie ze stresem i wspiera proces podejmowania decyzji.

Bezpieczny sąsiad. Jak budować lokalną odporność?

Jednym z najbardziej angażujących paneli była debata poświęcona strażom sąsiedzkim i inicjatywom oddolnym. Łukasz Osiecki i Jarosław Walczuk przekonywali, że w pierwszych godzinach kryzysu najważniejsza jest pomoc najbliższych - rodziny, sąsiadów i lokalnej społeczności. Rozmawiano o budowaniu zaufania, tworzeniu sieci wsparcia, komunikacji kryzysowej oraz przygotowaniu mieszkańców do sytuacji nadzwyczajnych - bo bezpieczeństwo zaczyna się od relacji między ludźmi i gotowości do wzajemnej pomocy.

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Kolekcjonerstwo broni - hobby czy inwestycja?

Po przerwie scena została oddana kolekcjonerom i pasjonatom historii uzbrojenia. Podczas debaty „Kolekcjonerstwo broni. Czy to dobra inwestycja?” eksperci omawiali procedury uzyskiwania pozwoleń, rozwój rynku kolekcjonerskiego oraz wartość historyczną poszczególnych egzemplarzy. Dyskusja dotyczyła również finansowej strony kolekcjonowania. Uczestnicy zgodzili się, że choć na niektórych egzemplarzach można znacząco zyskać, to przede wszystkim jest to pasja wymagająca wiedzy, cierpliwości i konsekwencji.

Fake newsy jako współczesna broń

Ostatni panel poświęcono dezinformacji i sposobom walki z fake newsami. Dziennikarze i publicyści analizowali mechanizmy powstawania fałszywych informacji oraz błędy popełniane zarówno przez media społecznościowe, jak i tradycyjne redakcje. Rozmowa koncentrowała się na znaczeniu weryfikacji źródeł, krytycznego myślenia oraz umiejętności odróżniania faktów od opinii. Ww erze sztucznej inteligencji i błyskawicznego obiegu informacji walka z dezinformacją staje się jednym z największych wyzwań dla mediów i odbiorców.

Koniec debat, ale nie rozmów o bezpieczeństwie

Panel o fake newsach zakończył część konferencyjną Warszawskich Targów Obronnych 2026. Po oficjalnym zamknięciu sceny uczestnicy mogli jeszcze odwiedzać stoiska wystawców, oglądać sprzęt wojskowy i rozmawiać z ekspertami.