Na hulajnodze wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. PKP publikuje szokujące nagranie z Mazowsza

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-06 10:34

Polskie Linie Kolejowe opublikowały wstrząsające nagranie z przejazdu kolejowego w Bożej Woli na Mazowszu, gdzie młody chłopak na hulajnodze cudem uniknął tragedii, wjeżdżając na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. PKP stanowczo ostrzega przed brawurą, przypominając, że pociąg nie zatrzyma się w miejscu, a chwila nieuwagi może kosztować życie.

Chłopak na hulajnodze stoi tuż przed jadącym pociągiem. O wstrząsającym nagraniu z Bożej Woli przeczytasz na SE.
Autor: Polskie Linie Kolejowe S.A./ Facebook

Szokująca scena na przejeździe kolejowym w Bożej Woli

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Boża Wola na Mazowszu (powiat grodziski). Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały w swoim social mediach film z monitoringu znajdującego się w tym miejscu. 

Widać na nim zdarzenie zarejestrowane 26 czerwca bieżącego roku tuż przed godziną 17:30. Na nagraniu ukazany jest przejazd w chwili zamknięcia rogatek i oczekiwania na przejazd pociągu. Gdy wszyscy uczestnicy ruchu spokojnie czekają na ponowne otwarcie szlabanów nagle pojawia się młody chłopak na hulajnodze elektrycznej. 

Chłopiec z impetem przejeżdża między rogatkami i zatrzymuje się tuż przed krawędzią toru. W tym samym momencie wyłania się pociąg Kolei Mazowieckich. Z nagrania wynika, że dosłownie sekundy dzieliły hulajnogistę od tragedii. 

PKP przypomina i ostrzega

"W tym przypadku miał więcej szczęścia niż rozumu, bo skończyło się jedynie na podniesionym ciśnieniu. Wystarczyłby silniejszy podmuch od przejeżdżającego składu albo kontakt z wystającym elementem, by doszło do tragedii" - komentuje oficjalny profil Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP dodało także, że nieuwaga, brawura i nieostrożność to prosty przepis na utratę zdrowia, a w skrajnym przypadku nawet życia.

"Po raz kolejny przypominamy: pociąg nie zatrzyma się w miejscu! Droga hamowania rozpędzonego składu może wynosić nawet kilometr.Nie sprawdzaj, czy zdążysz. Zatrzymaj się, cierpliwie poczekaj. To, że jesteś młody nie oznacza, że jesteś nieśmiertelny. Z pociągiem nikt nie ma szans" - kończy swój wpis przewoźnik kolejowy. 

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