Tajemnicze zaginięcie trzech sióstr. Sana, Lima i Marwa przepadły bez wieści

Zaginięcie trzech sióstr w Warszawie
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzą poszukiwania trzech zaginionych sióstr: 18-letniej Sany Badar, 16-letniej Limy Badar oraz 14-letniej Marwy Badar.
Siostry w sobotę, 1 sierpnia, wyszły z miejsca zamieszkania przy ul. Rudnickiego w Warszawie. Ostatni raz były widziane około godz. 20:50 na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego w Warszawie. Wcześniej zrobiły zakupy w pobliskim sklepie Auchan.
Dalej ślad po siostrach się urywa. Młode dziewczyny do tej pory nie wróciły do domu ani nie skontaktowały się z rodziną. Jak podkreśla policja, zaginione nie posiadają przy sobie telefonów ani dokumentów.
Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach
Policjanci z komendy rejonowej proszą o pomoc w poszukiwaniach Sany, Limy i Marwy. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu dziewcząt jest na wagę złota.
- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych sióstr, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 osobiście lub telefonicznie pod numerami: 47 723 71 61, 47 723 71 55, 47 723 71 56, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected] - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska.
Rysopisy i wizerunki zaginionych sióstr
Policja opublikowała rysopisy oraz wizerunki zaginionych sióstr. Publikujemy je poniżej.
Sana Badar
- wiek: 18 lat
- wzrost: około 155 cm
- budowa ciała: szczupła
- włosy: ciemne
- oczy: ciemne
W dniu zaginięcia Sana ubrana była w białą bluzę z kapturem oraz szerokie jasne spodnie z wzorami typu moro.
Lima Badar
- wiek: 16 lat
- wzrost: około 145 cm
- budowa ciała: szczupła
- włosy: ciemne
- oczy: ciemne
W dniu zaginięcia Lima ubrana była w czerwoną bluzę z kapturem, szerokie jasne spodnie oraz białe buty.
Marwa Badar
- wiek: 14 lat
- wzrost: około 160 cm
- budowa ciała: szczupła
- włosy: ciemne
- oczy: ciemne
W dniu zaginięcia Marwa ubrana była w czerwoną bluzę z dużym białym nadrukiem „Hello Kitty” z przodu, szerokie jasne spodnie dresowe oraz białe buty.