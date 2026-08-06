Tajemnicze zaginięcie trzech sióstr. Sana, Lima i Marwa przepadły bez wieści

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-06 11:07

Tajemnicze zaginięcie trzech sióstr w Warszawie. Sana, Lima i Marwa ostatni raz były widziane w minioną sobotę wieczorem na przystanku tramwajowym. Później przepadły bez wieści. Do tej pory nie wróciły do domu ani nie skontaktowały się z rodziną. Trwają poszukiwania.

Zaginięcie trzech sióstr w Warszawie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzą poszukiwania trzech zaginionych sióstr: 18-letniej Sany Badar, 16-letniej Limy Badar oraz 14-letniej Marwy Badar.

Siostry w sobotę, 1 sierpnia, wyszły z miejsca zamieszkania przy ul. Rudnickiego w Warszawie. Ostatni raz były widziane około godz. 20:50 na przystanku tramwajowym przy ulicy Broniewskiego w Warszawie. Wcześniej zrobiły zakupy w pobliskim sklepie Auchan.

Dalej ślad po siostrach się urywa. Młode dziewczyny do tej pory nie wróciły do domu ani nie skontaktowały się z rodziną. Jak podkreśla policja, zaginione nie posiadają przy sobie telefonów ani dokumentów.

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Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci z komendy rejonowej proszą o pomoc w poszukiwaniach Sany, Limy i Marwy. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu dziewcząt jest na wagę złota.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych sióstr, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 osobiście lub telefonicznie pod numerami: 47 723 71 61, 47 723 71 55, 47 723 71 56, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected] - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska.

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Rysopisy i wizerunki zaginionych sióstr

Policja opublikowała rysopisy oraz wizerunki zaginionych sióstr. Publikujemy je poniżej.

Sana Badar 

  • wiek: 18 lat
  • wzrost: około 155 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: ciemne
  • oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Sana ubrana była w białą bluzę z kapturem oraz szerokie jasne spodnie z wzorami typu moro.

Lima Badar

  • wiek: 16 lat
  • wzrost: około 145 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: ciemne
  • oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Lima ubrana była w czerwoną bluzę z kapturem, szerokie jasne spodnie oraz białe buty.

Marwa Badar

  • wiek: 14 lat
  • wzrost: około 160 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: ciemne
  • oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Marwa ubrana była w czerwoną bluzę z dużym białym nadrukiem „Hello Kitty” z przodu, szerokie jasne spodnie dresowe oraz białe buty.

Portrety trzech zaginionych sióstr na tle wieczornej ulicy Warszawy. O ich poszukiwaniach przeczytasz na SE.
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