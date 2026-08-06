18-latek wjechał autem w rowerzystkę. 76-latka była bez szans. Zginęła na miejscu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-06 10:15

Tragiczny wypadek w pow. płockim. 18-letni kierowca Renaulta nagle stracił panowanie nad autem i uderzył w jadącą z naprzeciwka rowerzystkę. 76-latka nie miała najmniejszych szans w starciu z pędzącym samochodem. Starsza kobieta zginęła na miejscu.

Rozbity tył czarnego Renault Laguna na drodze, obok wóz strażacki i rower. O wypadku w Parzeniu przeczytasz na SE.
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe

Parzeń Janówek. 18-latek wjechał autem w rowerzystkę

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek, 4 sierpnia, około godz. 9.50 w miejscowości Parzeń Janówek w pow. płockim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierujący Renaultem, podczas wyprzedzania na wzniesieniu, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w jadącą z przeciwnego kierunku 76-letnią rowerzystkę, a następnie w wyprzedzany pojazd Renault, którym kierował 55-latek - przekazała kom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

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76-letnia rowerzystka bez szans. Zginęła na miejscu

Niestety, pomimo udzielonej pomocy, życia 76-letniej rowerzystki nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu. Nie miała szans w starciu z pędzącym autem.

Kierujący osobówkami mężczyźni nie odnieśli poważnych obrażeń.

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Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu tragicznego wypadku policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Droga z Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Funkcjonariusze dokładnie zabezpieczyli ślady oraz sporządzili potrzebną dokumentację. Teraz będą pracować nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci seniorki.

18-latek wjechał autem w rowerzystkę. 76-latka nie miała szans. Zginęła na miejscu
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe
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