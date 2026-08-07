Znalazł prawdziwy skarb pod Warszawą. Oddał go konserwatorowi zabytków

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-07 5:12

Pod Warszawą odkryto prawdziwy skarb! Dariusz Mastalerz, miłośnik detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim wyjątkowe monety, w tym srebrne orty i trojaki z XVII wieku. Te cenne artefakty, ukryte w glinianym naczyniu, zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dla ochrony historycznego znaleziska.

Zabytkowe monety odkryte w powiecie nowodworskim

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pochwalił się w sieci niesamowitym znaleziskiem grupy pasjonatów. Podczas prac poszukiwawczych wykonywanych za zgodą urzędu na terenie powiatu nowodworskiego natrafiono na niezwykłą historyczną pamiątkę - we fragmentarycznie zachowanym naczyniu glinianym znajdowały się monety pochodzące prawdopodobnie z XVII wieku. Z kolei nad naczyniem znajdowały się luzem w ziemi pozostałe zabytkowe monety. 

Teraz MWKZ zabezpieczył znaleziska i podjął działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania tych obiektów. 

Szczęśliwy odkrywca monet

Odkrywcą monet sprzed wieków jest lokalny pasjonat Dariusz Mastalerz. Swoje znalezisko napotkał podczas eksploracji leśnego terenu w powiecie nowodworskim. Znalezionych monet jest co najmniej kilkadziesiąt, a część to srebrne orty i trojaki wybite za panowania króla Zygmunta III Wazy.

To nie pierwsze tego typu odkrycie pana Darka, który hobbystycznie zajmuje się detektorystyką od ok 10 lat, a od dwóch wykonuje prace poszukiwawcze za zgodą Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Poprzednie pochodzi z jeszcze bardziej odległej przeszłości regionu: 

- W zeszłym roku udało mi się znaleźć również w podwarszawskich lasach rzadką fibulę (rodzaj zapinki do szat). Pochodzi z wczesnej epoki żelaza, jest charakterystyczna dla V w. p. n. e. i metaloplastyki kultury pomorskiej - powiedział nam pan Darek. Tamto znalezisko również trafiło do MWKZ.

XVII-wieczne monety w glinianym naczyniu. Obok odkrywca Dariusz Mastalerz. O skarbie pod Warszawą przeczytasz na SE.
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