Znalazł prawdziwy skarb pod Warszawą. Oddał go konserwatorowi zabytków

Zabytkowe monety odkryte w powiecie nowodworskim

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pochwalił się w sieci niesamowitym znaleziskiem grupy pasjonatów. Podczas prac poszukiwawczych wykonywanych za zgodą urzędu na terenie powiatu nowodworskiego natrafiono na niezwykłą historyczną pamiątkę - we fragmentarycznie zachowanym naczyniu glinianym znajdowały się monety pochodzące prawdopodobnie z XVII wieku. Z kolei nad naczyniem znajdowały się luzem w ziemi pozostałe zabytkowe monety.

Teraz MWKZ zabezpieczył znaleziska i podjął działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania tych obiektów.

Szczęśliwy odkrywca monet

Odkrywcą monet sprzed wieków jest lokalny pasjonat Dariusz Mastalerz. Swoje znalezisko napotkał podczas eksploracji leśnego terenu w powiecie nowodworskim. Znalezionych monet jest co najmniej kilkadziesiąt, a część to srebrne orty i trojaki wybite za panowania króla Zygmunta III Wazy.

To nie pierwsze tego typu odkrycie pana Darka, który hobbystycznie zajmuje się detektorystyką od ok 10 lat, a od dwóch wykonuje prace poszukiwawcze za zgodą Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Poprzednie pochodzi z jeszcze bardziej odległej przeszłości regionu:

- W zeszłym roku udało mi się znaleźć również w podwarszawskich lasach rzadką fibulę (rodzaj zapinki do szat). Pochodzi z wczesnej epoki żelaza, jest charakterystyczna dla V w. p. n. e. i metaloplastyki kultury pomorskiej - powiedział nam pan Darek. Tamto znalezisko również trafiło do MWKZ.

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