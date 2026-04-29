Zjawiskowa "dziewczyna Bonda" wraca. 72-letnia Kim Basinger szykuje nietypowy projekt

Sesja Kim Basinger na pustyni. Rola u boku Seana Connery'ego otworzyła jej drzwi do kariery

W dekadzie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych należała do najbardziej rozpoznawalnych postaci Hollywood. Obecnie 72-letnia aktorka rzadko gości na salonach. Teraz sporo emocji wzbudziła jej sesja zdjęciowa dla magazynu „Flaunt” po tym, jak aktorka trzy dni temu pokazała czarno-białą okładkę na Instagramie. Zanim Kim Basinger trafiła na plany zdjęciowe w Los Angeles, brała udział w wyborach miss i pracowała w branży modelingowej. Początkowo otrzymywała drobne epizody serialowe. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 1983 roku za sprawą roli w produkcji o agencie 007 „Nigdy nie mów nigdy”, gdzie wystąpiła razem z Seanem Connerym. Później na ekranie partnerował jej Robert Redford w obrazie „The Natural”. Status światowej supergwiazdy zagwarantował jej głośny i wzbudzający ogromne emocje film „9 i pół tygodnia” z 1986 roku.

Oscar za "Tajemnice Los Angeles" i burzliwy związek z Alekiem Baldwinem. Kim Basinger znów na planie

Kolejne lata przyniosły jej angaż w znanych hitach. Wystąpiła w „Batmanie” z 1989 roku, a za kreację w „Tajemnicach Los Angeles” nagrodzono ją Oscarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Prasa równie chętnie śledziła jej życie osobiste, a w szczególności głośny związek i małżeństwo z Alekiem Baldwinem. Relacja słynnej aktorskiej pary zakończyła się ostatecznie rozwodem w 2002 roku. Mają córkę Ireland, która realizuje się dziś jako modelka. W ostatnich latach gwiazda mocno ograniczyła swoją obecność w przestrzeni publicznej, rzadziej pojawiała się na ekranie i unikała rozgłosu. Teraz robi wyjątek dla pracy przy animowanym tytule „Getting Lost”. Choć z wiekiem zmieniła wizerunek, wciąż przyciąga uwagę widzów. Jej najnowsze zdjęcia udowadniają, że nie zamierza definitywnie rezygnować z aktywności zawodowej, chociaż znacznie ostrożniej selekcjonuje nowe propozycje.

