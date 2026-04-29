Bielan ujawnia kulisy kolacji: Ważyłem swoje tłuste koty dla prezesa

Paulina Jaworska
Kamil Szewczyk
2026-04-29 3:31

Kilka dni temu do wspólnej kolacji zasiedli prezes PiS Jarosław Kaczyński (77 l.) i były premier Mateusz Morawiecki (58 l.). Ugościł ich Adam Bielan (52 l.) i dał przestrzeń do spokojnej rozmowy. Jednak nie tylko polityka interesowała uczestników spotkania, ale i koty! - Prezes nie mógł się nadziwić, że mogą być tak tłuste koty, grube, więc poprosił, żebym je zważył. I zważyłem - ujawnia nam europoseł.

i

Autor: Adam Bielan/ X (Twitter)

Wszelkie spory najlepiej łagodzić przy stole. To zawsze łączy, a dobre jedzenie umila czas. Doskonale widzą o tym w Prawie i Sprawiedliwości, Dlatego też niedawny konflikt, który wstrząsnął PiS, został wygaszony na kolacji u Adama Bielana. Spotkanie trwało ponad sześć godzin:– To była długa, ponad 6-godzinna kolacja. Doszło do porozumienia – mówił w rozmowie z "Super Expressem" europoseł Bielan. I jak relacjonował: -Na stole królowała polska kuchnia, były pierogi ruskie, z mięsem, z kaszą i placki ziemniaczane. I obowiązkowa herbata . 

Jednak jak się okazuje, nie tylko polityka interesowała uczestników spotkania i wspomnianej kolacji, ale i koty! Nie jest to zaskoczenie, skoro w gronie rozmówców znalazł się prezes Jarosław Kaczyński, prywatnie wielki miłośnik kotów, który sam ma dwa urocze kociaki: Czarusia i Fionę.

Nic dziwnego, że zwrócił on uwagę na kotki gospodarza kolacji, a najbardziej na ich wygląda: - Mamy dwa koty po kastracji, jeden ma nadwagę. Prezes nie mógł się nadziwić, że mogą być tak tłuste koty, grube, więc poprosił, żebym je zważył. I zważyłem - śmieje się w rozmowie z nami Adam Bielan. Patrząc na koty polityka widać, że mają one pod jego opieką, jak w raju. Kochanego ciałka nigdy za wiele!

