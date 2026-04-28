Aleksandra Kwaśniewska szczerze o bezdzietności. Każda kobieta powinna jej wysłuchać

Bezdzietność jako tabu

Zapytana o to, dlaczego w Polsce nieposiadanie dzieci w małżeństwie wciąż jest tematem tabu, dziennikarka nie gryzła się w język. Wskazała na splot religii i utrwalonych przez wieki struktur społecznych.

- Podejrzewam, że to dotyczy bardzo wielu krajów katolickich i wynika postrzegania kobiecej roli społecznej czyli to jest jeszcze ciągle kwestia po prostu patriarchatu, w którym żyjemy od tak wielu, wielu lat - zauważyła córka byłej pary prezydenckiej w rozmowie z Plotkiem.

Według niej to właśnie ten systemowy fundament sprawia, że wartość kobiety często wciąż bywa mierzona przez pryzmat jej zdolności reprodukcyjnych, a nie indywidualnych osiągnięć czy osobistego poczucia spełnienia.

Różne definicje szczęścia

Kluczowym elementem przekazu Kwaśniewskiej jest walka z narzucaniem jedynego „słusznego” modelu życia. Jej zdaniem, kluczem do nowoczesnego społeczeństwa jest zrozumienie, że szczęście nie ma jednego adresu. W poruszającym apelu do kobiet, dziennikarka podkreśliła wagę wzajemnej solidarności:

- Jedyne przesłanie, jakie mam w tym temacie, jest takie, żebyśmy po prostu szanowały nawzajem swoje wybory. Naprawdę różnimy się, spełniamy się na różne sposoby, realizujemy różne wzorce kobiecości, mamy różne pragnienia, różne cele, różne motywacje. Nie ma powodu, żebyśmy nawzajem to kwestionowały, żebyśmy się nawzajem nie wspierały, żebyśmy nie były sobie nawzajem życzliwe. To, że tobie coś daje szczęście nie znaczy, ze musisz ten scenariusz na szczęście narzucać komuś innemu, być może jego uszczęśliwia coś innego i po prostu to szanujmy nawzajem swoje wybory - mówiła.

