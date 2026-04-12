Kwaśniewscy całą rodziną wyjechali do Włoch! Tak spędzają razem czas

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-04-12 16:07

Rodzina Kwaśniewskich postanowiła w tym roku przełamać tradycję i zamienić polską aurę na promienie włoskiego słońca. Aleksandra Kwaśniewska (45 l.) opublikowała w sieci serię fotografii z rodzinnego wyjazdu nad malownicze jezioro Como. - Święta pachniały wisterią - napisała córka byłej pary prezydenckiej.

Włoskie wakacje Kwaśniewskich
Włoskie wakacje Kwaśniewskich Włoskie wakacje Kwaśniewskich Włoskie wakacje Kwaśniewskich Włoskie wakacje Kwaśniewskich
  • Rodzina Kwaśniewskich spędziła tegoroczne Święta Wielkanocne we Włoszech, nad jeziorem Como, co jest odejściem od ich wcześniejszych, tradycyjnych obchodów w Polsce.
  • Aleksandra Kwaśniewska, córka byłej pary prezydenckiej, opublikowała na Instagramie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu, ukazujące Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich oraz jej męża, Kubę Badacha, cieszących się włoskimi widokami.
  • Wypoczynek rodziny we Włoszech spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów, którzy w komentarzach wyrażali zachwyt nad widokami i samą rodziną Kwaśniewskich.

Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy przez dekadę pełnili funkcje prezydenckiej pary. Ich życie było wówczas intensywnie śledzone przez media. Obecnie prowadzą bardziej prywatne życie, choć nadal okazjonalnie pojawiają się publicznie lub uczestniczą w wydarzeniach. Ich córka, Aleksandra Kwaśniewska, jest rozpoznawalną postacią medialną – pracuje jako dziennikarka telewizyjna, prezenterka, a także autorka tekstów piosenek. 

W poprzednich latach Jolanta Kwaśniewska podkreślała swoje przywiązanie do tradycyjnych obchodów Wielkanocy. W wywiadzie dla RMF FM w 2025 roku wspominała o przygotowywaniu tradycyjnych potraw i święceniu pokarmów, mówiąc: „Bez żurku z jajkiem i białą kiełbasą nie wyobrażam sobie tych świąt”. W tym roku jednak rodzina zdecydowała się na zmianę. Aleksandra Kwaśniewska opublikowała na Instagramie serię zdjęć z Włoch, opatrzonych podpisem: „Święta pachniały wisterią”. Fotografie zostały wykonane nad malowniczym jeziorem Como.

Rodzinne kadry z Włoch

Na zdjęciach uwieczniono różne momenty z włoskiego wypoczynku. Wśród nich znalazły się ujęcia Kuby Badacha, męża Aleksandry, pozującego na tle włoskich krajobrazów. Widzimy również Aleksandra Kwaśniewskiego wychodzącego z kościoła, a także fotografię przedstawiającą Aleksandra i Jolantę wypoczywających nad jeziorem. Ostatnie zdjęcie ukazuje uśmiechnięte Jolantę i Aleksandrę, siedzące w restauracji. Opublikowane zdjęcia spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony internautów, którzy w komentarzach wyrażali swoje uznanie. Pojawiły się wpisy takie jak: „Miło mi się zrobiło od patrzenia na was i na te widoki”, „Mama i córcia, cudne kobiety i cudna rodzinka” oraz „Wszyscy stylowi i piękni, jak zawsze klasa”.

W naszej galerii zobaczysz, jak Kwaśniewscy spędzają czas we Włoszech:

Włoskie wakacje Kwaśniewskich
Galeria zdjęć 11
JOLANTA KWAŚNIEWSKA
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKA