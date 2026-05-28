Marta Nawrocka w klasycznej czerni na obiedzie u pary prezydenckiej Szwajcarii. Jeden element sukni zwraca uwagę

Para prezydencka z wizytą w Szwajcarii

Marta i Karol Nawroccy udali się do Szwajcarii. Dwudniową wizytę rozpoczęło oficjalne przywitanie naszej pary prezydenckiej przez prezydneta Szwajcarii Guya Parmelina i jego małżonkę Caroline Parmelin. Następnie prezydent Nawrocki spotkał się z członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej, podczas którego wygłosił przemówienie. Przywódcy Polski i Szwajcarii przewodniczyli również rozmowom plenarnym delegacji. W czasie wystąpienia Nawrocki podkreślił, że relacje Polski i Szwajcarii są na bardzo wysokim, dobrym poziomie.

Prezydent przekazał również, że w czasie rozmów zachęcał swojego szwajcarskiego odpowiednika oraz Radę Federalną do zainteresowania Inicjatywą Trójmorza. – Polska jest właściwie silnikiem, sercem Inicjatywy Trójmorza razem z Chorwacją. Ta inicjatywa przyciąga coraz więcej zainteresowanych strategicznych partnerów. Wierzę, że Szwajcaria będzie kolejnym strategicznym partnerem Inicjatywy Trójmorza, zarówno pod względem właśnie współpracy technologicznej, ale także inwestycyjnej we wszystkich państwach Inicjatywy – powiedział Nawrocki.

Wyjątkowe spotkania pierwszej damy

Swoje aktywności realizowała także Marta Nawrocka. Odwiedziła ona Humanus House w Rubigen pod Bernem. Wraz z żoną prezydenta Szwajcarii Caroline Parmelin miała okazję obserwować warsztaty produkcji liry oraz warsztaty tkackie. Dom Humanus to miejsce, w którym artystyczne, muzyczne czy sportowe pasje mogą rozwijać młodzież i dorośli z niepełnosprawnościami. Główną misją ośrodka jest stworzenie przyjaznego środowiska życia dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Marta Nawrocka w czarnej sukni zachwyciła. Ekspert ocenia i mówi wprost: haute couture

Wieczorem zaś na cześć Nawrockich został wydany oficjalny obiad. Marta Nawrocka zaprezentowała się niezwykle szykownie, postawiła na długą suknię w kolorze głębokiej czerni. Uwagę zwracał krój kreacji, a przede wszystkim góra sukni. Tym razem pierwsza dama miała na sobie suknię z zabudowaną górą, stójką i szerokimi ramionami w modnym fasonie. Zdaniem projektanta mody, Daniela Jacoba Dalego, był to strzał w dziesiątkę.

Marta Nawrocka postawiła na kreację, która robiła wrażenie przede wszystkim konstrukcją i detalem. Uwagę od razu przyciągały mocno usztywniane ramiona, które nadały całej sylwetce wyjątkowego charakteru, niemal haute couture. Dzięki takiemu krojowi suknia wyglądała niezwykle dostojnie i nowocześnie. Pokazana została klasa odpowiednia na taką okazję. Tego typu wyraziste ramiona od lat pojawiają się również w stylizacjach Lady Gaga, która często stawia na mocno zarysowaną linię sylwetki. Bardzo efektownym elementem była także długa szarfa swobodnie opadająca wzdłuż sukni. Ten detal dodał stylizacji lekkości, ruchu i elegancji, przełamując minimalistyczny charakter czerni. Całość prezentowała się luksusowo, wyważenie i niezwykle szykownie - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" projektant.

