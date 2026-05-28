Rozanielona Marianna Schreiber na imprezie z uroczym blondynem. Trzymali się za ręce!

Marianna Schreiber znów zakochana?! Przyszła z panem Szymonem na imprezę

Jeszcze niedawno Marianna Schreiber zarzekała się, że jeśli coś w kwestii jej spraw sercowych się zmieni, to na pewno nie podzieli się tym publicznie. Miała plan zachować to tylko dla siebie i nie afiszować się ze swoimi uczuciami. Niestety, na szumnych zapowiedziach się skończyło, bo w środę (27 maja) celebrytka pojawiła się w towarzystwie nowego partnera na imprezie u zajmującego się medycyną estetyczną Krzysztofa Gojdzia. Co więcej, nie tylko pojawiała się, ale też chętnie pozowała na ściance w towarzystwie chłopaka. Oboje pozowali do zdjęć trzymając się za ręce, a Mariannie Schreiber uśmiech nie schodził z twarzy. Ona wystroiła się w kusą jasną sukienkę na ramiączkach, ozdobioną ciemnymi piórkami, a jej partner postawił mniej oficjalną stylizację z czarną koszulą.

Kim jest towarzysz Marianny Schreiber. Dzieli ich 10 lat

Kim jest towarzysz Schreiber? Już w majówkę Marianna pochwaliła się zdjęciem z mężczyzną, ale wówczas nie było widać jego twarzy, bo na fotografii byli tyłem. Internauci jednak szybko ustalili i poznali, że jest to pan Szymon. Nieco wcześniej oboje byli na kolacji w eleganckiej restauracji, a w czasie spotkania mieli rozmawiać o polityce. Już wówczas młoda rozwódka zachwycała się mężczyzną podkreślając, że jest bardzo szarmancki i dał jej różę. Pan Szymon prowadzi na Instagramie profil o nazwie "Polityka Siwego", a obserwuje go ponad 28 tys. użytkowników.

Gdy w czasie jedne z sesji Q&A na Instagramie została zapytana o chłopaka, przyznała, że jest od niej sporo młodszy. Wspominała też, że jeśli chodzi o różnicę wieku w związku to: - Ogólnie uważam, że to może działać w dwie strony. Ja zawsze miałam sporo starszych partnerów czy męża. Teraz jest odwrotnie, a dzieli nas 10 lat. Nie chcę zapeszać, ale jestem pełna podziwu, jak mężczyzna w tym wieku jest dojrzały emocjonalnie i naprawdę wow. Szaleję - komentowała. Kto wie, być może to właśnie Szymon zajmie serce Marianny Schreiber na dłużej i będzie przy jej boku na dobre i na złe.

Jak wiemy celebrytka ma za sobą nieudane małżeństwo z posłem Prawa i Sprawiedliwości Łukaszem Schreiberem, związek z byłym posłem PiS Przemysławem Czarneckim oraz bardzo burzliwą relację z działaczem politycznym, dziennikarzem Piotrem Korczarowskim.

