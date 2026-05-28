Urlop w Egipcie zmienił się w koszmar dla Polki. Pani Monika walczy o życie!

Urlop w Egipcie przerodził się w koszmar: pani Monika doznała rozległego udaru i teraz walczy o życie w egipskim szpitalu.

Koszty ratowania życia Polki przerosły ubezpieczenie; rodzina pilnie zbiera fundusze na jej transport medyczny i dalsze leczenie w kraju.

Pani Monika (48 l.), mieszkanka województwa świętokrzyskiego jeszcze niedawno planowała wesele swojego młodszego syna i cieszyła się wyjazdem do Egiptu. Jednak piękna wycieczka przerodziła się w koszmar. Dwa dni po przylocie do Egiptu kobieta doznała rozległego udaru. Przeszła pilną operację ratującą życie. Kobieta wciąż walczy – wybudziła się, ale nie odzyskała pełnej świadomości. Możliwe, że potrzebna będzie kolejna operacja. Stan pani Moniki jest ciężki, zbyt ciężki by wrócić do Polski.

Każdy dzień w egipskim szpitalu to dramatyczna walka o zdrowie mamy... i jednocześnie kolejne gigantyczne koszty. Choć rodzice mieli wykupione dodatkowe ubezpieczenie to jego wartość już została przekroczona na ratowanie życia naszej mamy. Jesteśmy pod ścianą - czytamy w opisie zbiórki na pomagam.pl.

Panią Monikę wspiera na miejscu mąż. Reszta rodziny jest w Polsce – pragną sprowadzić kobietę do Polski, by dać jej szansę na leczenie i rehabilitację. Zbliża się ślub młodszego syna, jednak nie wiadomo, czy kobiecie dane będzie uczestniczyć w tym ważnym dniu.

Rodzina założyła zbiórkę na portalu pomagam.pl i błaga o pomoc.

Każda wpłata to szansa na dalsze leczenie, transport medyczny do Polski i rehabilitację, która będzie konieczna przez długie miesiące. Każde udostępnienie może dotrzeć do osoby, która pomoże uratować mamę. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami – piszą.

Na ten moment (stan na 28 maja, godz. 10:40) udało się zebrać 174 tys. zł z zakładanej kwoty 300 tys.