Pogoda w Kielcach na weekend. Po suchym piątku nadejdą dwa dni z opadami deszczu

Pogoda w Kielcach: 29-31 maja

Najbliższe dni w Kielcach upłyną pod znakiem zmiennej aury. Weekend rozpocznie się spokojnie i bez deszczu, jednak już w sobotę pogoda się zmieni i pojawią się opady, które utrzymają się także w niedzielę. Temperatury również będą się wahać, a najchłodniejszym dniem weekendu okaże się sobota.

Suchy i ciepły początek weekendu

Piątek, 29 maja, zapowiada się na najpogodniejszy dzień weekendu w Kielcach. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie prognozuje się opadów. Będzie to też jeden z najcieplejszych dni – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą blisko 19 stopni Celsjusza. Noce będą jednak chłodne, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr powieje z prędkością około 3-4 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i deszcz

W sobotę, 30 maja, pogoda w Kielcach wyraźnie się zmieni. Dzień będzie chłodniejszy od piątku, z maksymalną temperaturą w okolicach 16 stopni. Pojawią się także słabe opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9°C. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Cieplejsza niedziela, ale wciąż z opadami

Niedziela, 31 maja, przyniesie powrót wyższych temperatur. W ciągu dnia termometry ponownie mogą wskazać wartości zbliżone do tych z piątku, czyli prawie 19 stopni. Mimo ocieplenia, aura pozostanie deszczowa – prognozowane są słabe opady. To będzie też dzień z najsłabszym wiatrem, wiejącym z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. Noc będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną sięgającą blisko 10°C.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Piątkowa pogoda, bez deszczu i z dość wysoką temperaturą, może zachęcać do spędzania czasu na zewnątrz i korzystania z miejskich terenów zielonych. Warto jednak pamiętać o chłodnym wieczorze i nocy. Z kolei deszczowa sobota i niedziela to dobra okazja, by zaplanować aktywności pod dachem, takie jak wizyty w obiektach kulturalnych czy spotkania w kawiarniach. Krótki spacer z parasolem również będzie możliwy, zwłaszcza że opady mają być słabe.

Dane pogodowe: OpenWeather