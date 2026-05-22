5 czerwca dniem wolnym od pracy? Nie każdy Polak odpocznie tego dnia

Czy 5 czerwca jest dniem wolnym?

W polskim kalendarzu dni wolnych w 2026 roku znajduje się czwartek 4 czerwca, czyli Boże Ciało. To dzień ustawowo wolny od pracy. Natomiast piątek 5 czerwca pozostaje normalnym dniem pracującym. Kodeks pracy nie przewiduje automatycznego wolnego "po święcie", nawet jeśli wypada ono w czwartek. Dlatego sytuacja zależy głównie od:

decyzji pracodawcy (np. dodatkowy dzień wolny),

indywidualnego urlopu pracownika,

systemu pracy.

Czym właściwie jest Boże Ciało?

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Obchodzone jest na pamiątkę ustanowienia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Dla wiernych to przede wszystkim wyraz wiary w obecność Jezusa Chrystusa w komunii świętej.

Święto przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. W Polsce Boże Ciało ma także wyjątkowy wymiar społeczny i kulturowy, ponieważ od wieków wiąże się z uroczystymi procesjami ulicami miast i wsi.

Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy?

Wiemy już, że Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy, lecz jeśli chcemy skorzystać z długiego weekendu warto już teraz zaplanować sobie urlop na piątek oraz na sobotę - jeśli tego dnia również pracujemy. Dzięki wykorzystaniu tych dni, można zyskać aż 4 dni wolnego, a to już okres, który pozwala zoorganizować np. szybki city break w Polsce lub za granicą.

Długie weekendy 2026

Kolejne święta w kalendarzu na ten rok nie są już tak korzystne pod kątem długich weekendów. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę 15 sierpnia, więc nie daje dodatkowego dnia wolnego, lecz pracownikowi i tak przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie, ponieważ uroczystość odbywa się w sobotę.

Wszystkich Świętych przypada natomiast w niedzielę, a to już oznacza brak "bonusowego" odpoczynku. Święto Niepodległości wypada w środku tygodnia (środa), co może sprzyjać urlopowym kombinacjom, ale nie tworzy naturalnego długiego weekendu.

