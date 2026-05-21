Weekend w Kielcach z dużą zmianą pogody. Pojawią się deszcz i wyższa temperatura

Pogoda w Kielcach: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Kielcach rozpocznie się spokojnie i pogodnie, jednak w kolejnych dniach aura stanie się bardziej dynamiczna. Mieszkańcy powinni przygotować się zarówno na słońce, jak i na opady deszczu. Największe zmiany przyniesie niedziela, kiedy to odnotujemy najwyższą temperaturę.

W piątek, 22 maja, mieszkańcy mogą liczyć na małe zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 19 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s. Tego dnia synoptycy nie przewidują opadów, co zapowiada przyjemny początek weekendu.

Sobota z chmurami, niedziela cieplejsza i deszczowa

Zmiana aury nadejdzie już w sobotę. Na niebie pojawi się duże zachmurzenie, a termometry wskażą maksymalnie 20 stopni, czyli bardzo podobnie do piątku. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 11 stopni. Prognozy wskazują, że tego dnia mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 2 m/s.

Najbardziej dynamiczna pogoda czeka kielczan w niedzielę, 24 maja. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą sięgającą nawet 25 stopni Celsjusza. Wyższym temperaturom towarzyszyć będą jednak opady deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż w sobotę. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie również cieplejsza, z temperaturą około 12 stopni. Wiatr wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Pogodny i bezdeszczowy piątek to dobra okazja na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Dłuższy spacer po parkowych alejkach czy wycieczka rowerowa po miejskich ścieżkach pozwolą w pełni wykorzystać przyjemną aurę. W sobotę, ze względu na większe zachmurzenie i możliwość przelotnych opadów, warto mieć w planach alternatywę pod dachem. Niedziela, mimo że najcieplejsza, przyniesie deszcz, dlatego plany na zewnątrz mogą wymagać zabrania ze sobą parasola. Może to być też dobry moment na odwiedzenie kina, muzeum lub spotkanie w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather