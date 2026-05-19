Kilkutonowe rury wypadły ze Scanii. Uderzył w nie osobowy Mercedes na krajowej 78

Kobieta ranna w wypadku na DK 78 w Jędrzejowie. Rury przed Mercedesem

Do niezwykle groźnego incydentu drogowego doszło na terenie powiatu jędrzejowskiego w miniony poniedziałek, 18 maja. Z naczepy ciężarowej Scanii, za kierownicą której znajdował się 59-letni mężczyzna, nagle zsunęły się dwa potężne elementy stalowego ładunku. Ułamek sekundy później uderzyła w nie 40-letnia kobieta, która prowadziła osobowego Mercedesa. Poszkodowana natychmiast trafiła pod specjalistyczną opiekę wezwanych na miejsce służb medycznych.

Zablokowana droga S7 i trasa do Kielc. Paraliż po incydencie ciężarówki

Zgubienie ciężkiego ładunku natychmiast spowodowało potężny paraliż komunikacyjny w całym regionie. Całkowicie nieprzejezdny okazał się fragment drogi krajowej nr 78 łączący Zawiercie z Kielcami, a utrudnienia objęły jednocześnie oba pasy zjazdowe z trasy ekspresowej S7. Sytuację na miejscu potęgował fakt, że tuż za uszkodzoną ciężarówką poruszał się drugi pojazd z identycznym towarem, który został całkowicie uwięziony na zablokowanym odcinku. Funkcjonariusze policji wraz z zespołami ratowniczymi przez wiele godzin zabezpieczali obszar i badali okoliczności zdarzenia, zmuszając tym samym pozostałych kierowców do korzystania z lokalnych objazdów aż do późnych godzin wieczornych.