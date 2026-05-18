W poniedziałkowy wieczór pociąg relacji Zakopane – Warszawa Wschodnia potrącił mężczyznę na torach we Włoszczowie, na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Do zdarzenia doszło w rejonie wiaduktu przy ulicy Młynarskiej we Włoszczowie.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu pociągów, a na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, ustalając okoliczności zdarzenia.

Śmiertelne potrącenie we Włoszczowie. Nie żyje mężczyzna

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy (18 maja) wieczór. We Włoszczowie, skład poruszający się Centralną Magistralą Kolejową, potrącił mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, jednak na ratunek było już za późno. Jak podała Polska Agencja Prasowa, mł. asp. Weronika Grot z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie potwierdziła tragiczny finał zdarzenia. - Na miejscu aktualnie pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i odtwarzają przebieg tego zdarzenia – przekazała rzeczniczka.

Śledczy koncentrują się obecnie na wyjaśnieniu wszystkich przyczyn tego nieszczęścia. Kluczowe jest ustalenie, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w miejscu niedozwolonym, zwłaszcza na tak ruchliwej linii jak Centralna Magistrala Kolejowa. Policja zabezpiecza wszelkie ślady, przesłuchuje świadków i analizuje monitoring, aby zrekonstruować ostatnie chwile przed tragedią.

Priorytetem jest także ustalenie personaliów zmarłego.

Gigantyczne utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie czekają na odblokowanie torów

Wypadek miał poważne konsekwencje dla całego transportu kolejowego w regionie. Ruch na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych w kraju, Centralnej Magistrali Kolejowej, został całkowicie zablokowany. Wiele pociągów zostało skierowanych na objazdy, inne po prostu zatrzymano na stacjach, czekając na wznowienie ruchu. - Czekamy na zgodę, kiedy pociągi będą mogły być puszczone drugim torem – wyjaśniła w trakcie działań mł. asp. Grot, cytowana przez PAP, podkreślając, że upłynnienie ruchu jest priorytetem po zabezpieczeniu niezbędnych śladów przez służby.

Służby techniczne kolei oraz policja intensywnie pracują, aby jak najszybciej przywrócić drożność magistrali. Jednak ze względu na powagę zdarzenia i konieczność przeprowadzenia szczegółowych oględzin miejsca wypadku, proces ten może potrwać wiele godzin.