Celował do dzieci z przedmiotu przypominającego broń. Policja zatrzymała 26-latka

Dramatyczne chwile pod szkołą w Bielinach

Do niepokojącego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja, w okolicach godziny 17:00. Służby zostały poinformowane o obecności mężczyzny w aucie, którego zachowanie wywołało panikę w pobliżu szkoły.

O szczegółach mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Kielcach:

„W niedzielę około godziny 17:00 do komisariatu policji w Daleszycach wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie szkoły podstawowej w Bielinach mężczyzna poruszający się pojazdem osobowym miał grozić dzieciom przedmiotem przypominającym broń”

Zatrzymanie 26-latka i śledztwo w toku

Funkcjonariusze z Daleszyc szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego, którym okazał się 26-latek z powiatu włoszczowskiego. Do zatrzymania doszło w poniedziałkowe popołudnie, 11 maja. Trwa zabezpieczanie dowodów.

„Na ten moment prowadzimy czynności w sprawie. Gromadzony jest materiał dowodowy. Na dzień dzisiejszy zaplanowane są czynności z udziałem świadków tego zdarzenia” - dodaje Perkowska Kiepas

Jak przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, policja otrzymała do tej pory trzy zawiadomienia w tej sprawie. Złożyła je m.in. 47-letnia matka nastolatki zastraszanej przez sprawcę.

Policja apeluje do świadków zajścia w Bielinach

Postępowanie toczy się w kierunku gróźb karalnych. Śledczy podejrzewają, że pokrzywdzonych może być więcej, dlatego proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły obserwować incydent pod szkołą.

Świadkowie proszeni są o przekazywanie informacji do Komisariatu Policji w Daleszycach pod numerami: 723-192-236 lub 515-350-781.

Na wtorek (12.05) zaplanowano kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną.