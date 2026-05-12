Pociąg dał sygnał, kierowca ruszył. Zaskakujące zderzenie na torach w powiecie koneckim

Spis treści Zaskakująca kolizja w Rudzie Białaczowskiej. Kierowca źle zrozumiał sygnał pociągu

Zaskakująca kolizja w Rudzie Białaczowskiej. Kierowca źle zrozumiał sygnał pociągu

Do bardzo nietypowego w skutkach zderzenia doszło w powiecie koneckim około godziny 8:00 rano. Na przejeździe kolejowym w Rudzie Białaczowskiej pociąg właśnie opuszczał pobliską stację i standardowo wyemitował ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Siedzący za kierownicą samochodu osobowego mężczyzna błędnie zinterpretował ten dźwięk jako przyzwolenie na bezpieczne pokonanie torowiska. W efekcie auto uderzyło w bok rozpędzającego się składu.

Pociąg ruszał właśnie ze stacji i nadał sygnał dźwiękowy. Kierowca myślał, że to znak dla niego, że może jechać i ruszył, uderzając w bok pociągu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Okoliczności kolizji wyjaśniają służby - informuje Mariusz Czapelski, oficer prasowy KP Straży Pożarnej w Końskich.

3