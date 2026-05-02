Demograficzna zapaść. Te miasta łączą siły i mają pomysł na przyciągniecie młodych ludzi

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz Skarżyska-Kamiennej postanowiły połączyć siły, tworząc projekt nazywany Trójmiastem nad Kamienną. Głównym motywatorem do zacieśnienia tych relacji jest błyskawicznie postępująca depopulacja, która stanowi ogromne zagrożenie dla funkcjonowania ośrodków średniej wielkości.

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń, wskazując, że województwo świętokrzyskie to najszybciej starzejący się obszar w całym kraju. Systematycznie maleje liczba nowo narodzonych dzieci, a rozkład wiekowy mieszkańców przybiera formę wrzeciona z niezwykle wąską podstawą, co jest podręcznikowym przykładem starzejącej się populacji.

Demograficzna katastrofa w Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu i Starachowicach

Szczególnie niepokojąco prezentują się statystyki dotyczące północnych rejonów tego województwa. Wynika z nich, że:

w Skarżysku-Kamiennej wskaźnik starzenia wynosi aż 274,

w Ostrowcu Świętokrzyskim indeks ten osiągnął pułap 269, przy średniej wieku wynoszącej blisko 48 lat ,

, w Starachowicach wskaźnik zatrzymał się na poziomie 258,

emeryci stanowią tam już ponad 31 procent całej społeczności,

między rokiem 2016 a 2022 populacja tych miast skurczyła się o około 10 do 11 procent.

Przedstawiciele lokalnych władz są zgodni, że w obecnej sytuacji wzajemna rywalizacja sąsiadujących ze sobą miast straciła jakąkolwiek rację bytu.

Włodarze stawiają teraz na wspólne inicjatywy, które mają pobudzić rozwój gospodarczy oraz zintegrować miejscowych przedsiębiorców. Zamiast wypatrywać potężnych inwestorów z zewnątrz, samorządowcy zamierzają oprzeć siłę lokalnego rynku na rodzimym kapitale.

Koncepcja „miast kieszonkowych” w woj. świętokrzyskim

W odpowiedzi na kryzys narodziła się idea kształtowania tak zwanych „miast kieszonkowych”, które mają funkcjonować jako tańsze, bezpieczne i spokojne opcje do życia poza wielkimi aglomeracjami. Główną kartą przetargową tych ośrodków ma być wysoki standard codziennego funkcjonowania i łatwy dostęp do podstawowych usług. Władze Skarżyska-Kamiennej chcą przyciągnąć ludzi darmowym transportem publicznym, z kolei Ostrowiec stawia na rozbudowę stref przemysłowych i sektor budownictwa społecznego. Plany tego ostatniego miasta zakładają oddanie do 2029 roku niemal 200 mieszkań z preferencyjnym czynszem.

Czego oczekują młodzi mieszkańcy mniejszych miast?

Specjaliści badający rynek analizują powody, dla których obywatele decydują się pozostać w swoich rodzinnych miejscowościach. Wśród najważniejszych czynników wymieniają:

pewność zatrudnienia,

dostęp do mieszkań w rozsądnych cenach ,

, odpowiedni standard życia połączony z atrakcyjnymi możliwościami spędzania wolnego czasu.

Analitycy zauważają również pozytywny trend – rosnąca popularność pracy w trybie zdalnym sprawia, że część społeczeństwa świadomie rezygnuje z pędu dużych metropolii, poszukując wyciszenia i mniejszych wydatków w kameralnych ośrodkach miejskich.