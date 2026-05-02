Wstrząsające sceny w Łazienkach Królewskich. Drapieżna ryba pożarła nurogęś! „Osierociła pisklęta”

Wiosenne wędrówki nurogęsi to w Warszawie dobrze znany widok. Każdego roku, na przełomie kwietnia i maja, ptasie rodziny przemierzają trasę z Łazienek Królewskich w kierunku Portu Czerniakowskiego, by ostatecznie dotrzeć do Wisły. Ich droga prowadzi przez Kanał Piaseczyński oraz ruchliwe ulice, w tym Wisłostradę, gdzie dla bezpieczeństwa ptaków czasowo wstrzymywany jest ruch.

Jedna z tegorocznych akcji zakończyła się jednak dramatem. Jak poinformowali pracownicy Zarządu Zieleni, sytuacja początkowo wyglądała rutynowo.

− W Łazienkach Królewskich pojawiła się matka nurogęś z jedenastką piskląt. Jednak po wejściu na staw sytuacja przybrała dramatyczny obrót − matka została pożarta przez rybę, osierocając pisklęta − przekazali w mediach społecznościowych.

Najprawdopodobniej doszło do ataku suma. Choć zdarzenie było szokujące, udało się uratować większość młodych.

− Na szczęście szybko zareagowaliśmy − wezwaliśmy Eko Patrol Straży Miejskiej, który wraz z naszym ornitologiem i pracowniczką Łazienek odłowił dziewiątkę maluchów i bezpiecznie przetransportował je do Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo − czytamy we wpisie.

Pisklęta trafiły pod opiekę Warszawskiego Zoo, gdzie pozostaną do czasu, aż będą mogły wrócić do natury. Niewykluczone, że zostaną adoptowane przez inną samicę nurogęsi.

Służby przypominają, że to dopiero początek sezonu migracji. W najbliższych tygodniach kolejne ptasie rodziny będą przemierzać miasto. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność: trzymać dystans, pilnować psów na smyczy, unikać hałasu i nie ingerować w naturalną trasę ptaków. Zabronione jest także ich dokarmianie. Ważne jest również zwracanie uwagi innym przechodniom i powstrzymywanie rowerzystów czy biegaczy, by nie płoszyli zwierząt.