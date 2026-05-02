Pożar tartaku w Iwkowej o świcie. Kilkudziesięciu strażaków walczy z ogniem

Martyna Urban
2026-05-02 13:17

Pożar o świcie w Iwkowej. Ogień objął tartak, a z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.

Pożar tartaku w Małopolsce. Ogień nie daje za wygraną

Do groźnego pożaru doszło w sobotę, 2 maja, we wczesnych godzinach porannych w Iwkowej w powiecie brzeskim. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło około godziny 6:15. Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na główny budynek tartaku, obejmując znaczną część obiektu i powodując poważne zagrożenie dla całej infrastruktury zakładu.

Na miejsce natychmiast skierowano duże siły straży pożarnej. W działaniach uczestniczy około 32 strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu. Do akcji zadysponowano m.in. zastępy z Brzeska oraz okolicznych miejscowości, które wspólnie prowadzą intensywne działania gaśnicze.

Sytuacja na miejscu jest dynamiczna — strażacy walczą nie tylko z samym ogniem, ale także starają się zapobiec jego rozprzestrzenieniu na sąsiednie budynki i składowane materiały. Tartaki należą do obiektów szczególnie narażonych na szybkie rozprzestrzenianie się pożaru ze względu na obecność dużych ilości drewna oraz łatwopalnych odpadów produkcyjnych.

Na miejscu wybuchu pożaru zadysponowano wiele służb

Na miejscu obecna jest również policja, która zabezpiecza teren i wspiera działania służb. Do zdarzenia zmierza także grupa operacyjna wraz z zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku, co wskazuje na powagę sytuacji.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Priorytetem ratowników jest opanowanie ognia oraz dokładne przeszukanie obiektu pod kątem ewentualnych zagrożeń. Po zakończeniu akcji gaśniczej przeprowadzone zostaną szczegółowe oględziny, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn wybuchu pożaru.

Majówka zdecydowanie nie należy do spokojnych dla służb ratunkowych. W regionie niemal bez przerwy dochodzi do kolejnych interwencji, a pożar w Iwkowej jest już następnym groźnym zdarzeniem odnotowanym w ciągu zaledwie dwóch dni. Taka kumulacja akcji pokazuje, jak intensywny i wymagający jest to okres dla strażaków i innych służb, które muszą pozostawać w stałej gotowości.

