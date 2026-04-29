Średniowieczny układ urbanistyczny w świętokrzyskim mieście. "Polskie Carcassonne" zachwyca

Perła regionu świętokrzyskiego

Szydłów to niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim, które zyskało ogólnopolską sławę dzięki wyjątkowo dobrze zachowanej średniowiecznej zabudowie. Choć liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, jego historyczne centrum przenosi odwiedzających wprost do XIV wieku. Nie bez powodu nazywane jest polskim odpowiednikiem Carcassonne - jednego z najlepiej zachowanych miast obronnych w Europie.

Średniowieczny układ urbanistyczny zachowany do dziś

Największym skarbem Szydłowa jest jego niemal nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny. Miasto zostało lokowane w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego i do dziś zachowało swój pierwotny charakter.

Centralnym punktem jest rynek, od którego odchodzą wąskie uliczki, tworząc czytelną i funkcjonalną strukturę typową dla średniowiecznych miast. Brak nowoczesnej zabudowy w ścisłym centrum sprawia, że spacer po Szydłowie przypomina podróż w czasie.

Potężne mury obronne są wizytówką miasta

To właśnie mury miejskie są tym, co najbardziej przyciąga turystów. Otaczają one niemal całe stare miasto i należą do najlepiej zachowanych w Polsce. Wjazdu do miasta strzegą natomiast historyczne bramy, z których najbardziej znana jest Brama Krakowska, które fotografie znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.

Francuskie Carcassonne

Carcassonne to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast obronnych w Europie, położone na południu Francji. Jego znakiem rozpoznawczym są potężne, podwójne mury obronne o długości blisko 3 kilometrów oraz liczne baszty. Historia miasta sięga czasów rzymskich, jednak obecny wygląd zawdzięcza głównie średniowieczu oraz XIX-wiecznej rekonstrukcji.