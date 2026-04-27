250 km/h pociągiem PKP. Zawrotna prędkość w woj. świętokrzyskim

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-27 10:14

Testy prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej wkraczają w decydującą fazę. W województwie świętokrzyskim pociągi osiągają wartości, które jeszcze niedawno były poza zasięgiem polskiej kolei. Kiedy pasażerowie naprawdę odczują tę zmianę i tym samym podróżowanie będzie szybsze?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Wnętrze pociągu przedstawione jest z perspektywy pasażera, patrzącego na zewnątrz przez boczne okno. Szyba w oknie jest pęknięta, z widocznymi, cienkimi, białymi liniami pęknięć tworzącymi kształt łuku i prostej linii. Na zewnątrz pociągu widać rozmyty obraz torów kolejowych i drugiego pociągu jadącego w przeciwnym kierunku, tworząc wrażenie ruchu. Wewnątrz pociągu widoczne są fragmenty szarych siedzeń z niebieskimi, wzorzystymi obiciami, a także jasne światła sufitowe i elementy konstrukcyjne wnętrza.
Pociągi w Polsce coraz szybsze

Transport kolejowy w Polsce w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył, a jego symbolem stały się nowoczesne składy Pendolino obsługiwane przez PKP Intercity. To właśnie one jako pierwsze wprowadziły standard regularnych połączeń z prędkością 200 km/h, znacząco skracając czas podróży między największymi miastami. Równolegle modernizowana jest infrastruktura - tory, systemy sterowania ruchem oraz łączność, a to stopniowo pozwala zbliżać się do jeszcze wyższych prędkości.

Pendolino 250 km/h

Centralna Magistrala Kolejowa to kluczowa 224-kilometrowa trasa łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem, wybudowana w latach 1971–1977. To właśnie na tej trasie trwają testy prędkości, które jeszcze niedawno wydawały się w Polsce nieosiągalne. Składy Pendolino są tam bowiem obecnie rozpędzane do 250 km/h. Sprawdzana jest nie tylko sama infrastruktura torowa, ale również nowoczesne systemy sterowania ruchem. Zgodnie z planami, regularne kursy z prędkością 250 km/h mają ruszyć w grudniu 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, podróż z Warszawy do Krakowa skróci się do niespełna 2 godzin, więc pasażerowie z pewnością odczują dużą różnicę.

Nowe dworce na Pomorzu
Gdzie przebiega Centralna Magistrala Kolejowa?

Centralna Magistrala Kolejowa przebiega przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyskie i Śląsk, odchodząc od linii warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim i kończąc w Zawierciu. Została stworzono po to, by połączyć południe Polski ze stolicą. To bez wątpienia kręgosłup systemu kolei dużych prędkości w naszym kraju. 

