To nie scenariusz science fiction. Za 24 lata świat może być nie do poznania

Naukowcy nie mają wątpliwości: klimat się zmienia, a tempo tych zmian rośnie. Jak informuje portal polskieradio24.pl, od początku XX wieku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o około 1,1°C, co - choć brzmi niegroźnie - już dziś przekłada się na ekstremalne zjawiska pogodowe. Niestety, ale jeśli emisja gazów cieplarnianych nie zostanie ograniczona, do końca wieku temperatura może wzrosnąć nawet o 4°C. To poziom, który według ekspertów oznacza poważne, często nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu całej planety.

Rok 2050: upały dotkną niemal każdego

Raport "Global Environment Outlook 7" kreśli obraz przyszłości, w której niemal nikt nie pozostanie poza zasięgiem ekstremalnych temperatur. Do połowy stulecia fale upałów mogą dotknąć nawet 9,2 miliarda ludzi. To nie tylko kwestia dyskomfortu, bo długotrwałe upały oznaczają:

wzrost śmiertelności,

przeciążenie systemów opieki zdrowotnej,

spadek wydajności pracy,

pogłębianie nierówności społecznych.

Jedzenie stanie się luksusem?

Co gorsza, zmiany klimatyczne coraz mocniej uderzają w rolnictwo. Susze, pustynnienie i degradacja gleby mogą doprowadzić do spadku plonów na niespotykaną skalę. Eksperci ostrzegają, że destabilizacja produkcji żywności przełoży się na:

gwałtowne wahania cen,

niedobory żywności w wielu regionach świata,

wzrost napięć społecznych i migracji.

Migracje, gospodarka pod presją i coraz gwałtowniejsza pogoda

Pogarszające się warunki życia mogą zmusić miliony ludzi do migracji, co odbije się na globalnej gospodarce. Już dziś prognozuje się spadek światowego PKB do 2050 roku. Dodatkowo, pziom oceanów rośnie, zagrażając wybrzeżom, a ekstremalne zjawiska - silniejsze huragany, intensywne opady i długie susze - stają się codziennością.

Widać więc, że raporty naukowe brzmią alarmująco, ale nie są wyrokiem. Eksperci podkreślają, że przyszłość zależy od decyzji podejmowanych dziś. Ograniczenie emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii, zmiany w rolnictwie i gospodarce mogą znacząco spowolnić zmiany klimatyczne. Międzyrządowy panel o zmianach klimatu wskazuje jasno: szybkie i zdecydowane działania mogą jeszcze utrzymać wzrost temperatur w bezpieczniejszych granicach.