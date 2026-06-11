Pogoda w Gdańsku na weekend 12-14 czerwca

Weekend w Gdańsku upłynie pod znakiem chmur i słabych opadów deszczu, które prognozowane są na każdy z nadchodzących dni. Aura będzie dynamiczna – o ile piątek i sobota przyniosą podobne, umiarkowane temperatury, o tyle niedziela przyniesie wyraźne ochłodzenie i znacznie silniejszy wiatr. W najcieplejszym momencie termometry wskażą około 18 stopni, a w najchłodniejszym niespełna 9°C.

Początek weekendu z deszczem

Piątek, 12 czerwca, rozpocznie weekend od chmur i słabych opadów deszczu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia sięgnie około 18 stopni Celsjusza, co będzie jedną z najwyższych wartości w ten weekend. Nocą słupki rtęci spadną do około 9 stopni. Wiatr będzie jeszcze dość spokojny, jego średnia prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s, więc opady nie będą szczególnie uciążliwe.

Sobota najcieplejsza, ale wciąż deszczowa

W sobotę, 13 czerwca, pogoda będzie bardzo podobna do piątkowej, ale z kilkoma istotnymi różnicami. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z maksymalną temperaturą dochodzącą do 18 stopni i cieplejszą nocą, podczas której termometry nie pokażą mniej niż 11°C. Niestety, słońca wciąż będzie niewiele, a synoptycy ponownie zapowiadają słabe opady deszczu. Zauważalnie wzrośnie za to siła wiatru – jego prędkość zwiększy się do około 5 m/s.

Wyraźna zmiana w niedzielę

Największa zmiana w pogodzie czeka mieszkańców Gdańska w niedzielę, 14 czerwca. Ten dzień przyniesie zdecydowane ochłodzenie. Maksymalna temperatura spadnie do zaledwie 14 stopni Celsjusza. Co więcej, będzie to również najbardziej wietrzny dzień weekendu. Średnia prędkość wiatru osiągnie około 7 m/s, co w połączeniu z niską temperaturą i utrzymującymi się opadami deszczu sprawi, że odczucie chłodu będzie znacznie większe. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie chłodna, z temperaturą na poziomie około 11 stopni.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Pogoda w Gdańsku w najbliższy weekend może nieco utrudnić plany na świeżym powietrzu. Piątek i sobota, mimo zapowiadanych opadów, dzięki łagodniejszym temperaturom i słabszemu wiatrowi, mogą jeszcze pozwolić na krótki spacer z parasolem. Z kolei wietrzna i znacznie chłodniejsza niedziela wydaje się idealnym dniem na nadrobienie zaległości kulturalnych w zamkniętych przestrzeniach, wizytę w kawiarni czy po prostu odpoczynek w domu. Warto ubrać się cieplej, zwłaszcza w ostatni dzień weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather