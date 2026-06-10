Brutalny atak piętnastolatki! Dźgała kolegę ostrym narzędziem, nastolatek trafił do szpitala z poważnymi ranami

Dramat w Rumi. 15-latka miała rzucić się na kolegę z ostrym narzędziem

Śledczy zatrzymali 15-letnią mieszkankę Rumi w związku z dramatycznym zdarzeniem, do którego doszło 7 czerwca. Jak wynika z ustaleń policji, podczas gwałtownej kłótni nastolatka miała zaatakować swojego kolegę ostrym narzędziem, powodując u niego poważne obrażenia.

Na miejsce przyjechały służby. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli ślady i przedmioty mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. dwa ostre narzędzia oraz gaz pieprzowy, które mogły mieć związek ze sprawą.

Nastolatek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu trafił do szpitala. 15-latka została zatrzymana

W wyniku ataku nastolatek doznał bardzo poważnych obrażeń obu kończyn górnych. Chłopak został przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie nadal przebywa pod opieką lekarzy. Jak przekazali śledczy, odniesione przez niego obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych 15-latka została zatrzymana. Decyzją sądu trafiła do Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku. O dalszym losie nastolatki zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie. Niewykluczone, że dziewczyna zostanie skierowana do placówki zamkniętej wskazanej przez sąd.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie