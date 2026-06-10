23-latek zatrzymany w Gdańsku za pornografię dziecięcą! Akcja służb na dworcu PKP

Niepokojące zachowanie na peronie. W telefonie 23-latka znaleziono szokujące materiały

Do zdarzenia doszło na dworcu kolejowym Gdańsk Główny. Funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu otrzymali zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło niepokój świadków. Według przekazanych informacji 23-latek miał stać niebezpiecznie blisko krawędzi peronu.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Ze względów bezpieczeństwa mundurowi wyprowadzili mężczyznę z peronu i kontynuowali rozmowę w bezpieczniejszym miejscu. Podczas interwencji policjanci dotarli do telefonu 23-latka. To właśnie tam miały znajdować się materiały, za których posiadanie mężczyźnie grozi kara więzienia.

- Dzięki rozmowie z mężczyzną i dociekliwości funkcjonariuszy, mundurowi dotarli do telefonu mężczyzny w którym ten miał zdjęcia oraz filmy pornograficzne z udziałem osób małoletnich – informują gdańscy funkcjonariusze.

23-latek usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu

Po ujawnieniu materiałów funkcjonariusze zatrzymali 23-latka i przewieźli go do policyjnej jednostki. Następnie sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

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