23-latek zatrzymany w Gdańsku za pornografię dziecięcą! Akcja służb na dworcu PKP

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-10 9:30

Szokujące ustalenia policjantów z Gdańska! Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu mieszkańcowi Głogowa (woj. dolnośląskie) podejrzanemu o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Obsceniczne materiały policjanci odkryli w jego telefonie. Mężczyzna został zatrzymany na dworcu kolejowym w Gdańsku Głównym. Szczegóły poniżej.

23-latek zatrzymany w Gdańsku za pornografię dziecięcą! Akcja służb na dworcu PKP

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Niepokojące zachowanie na peronie. W telefonie 23-latka znaleziono szokujące materiały

Do zdarzenia doszło na dworcu kolejowym Gdańsk Główny. Funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu otrzymali zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, którego zachowanie wzbudziło niepokój świadków. Według przekazanych informacji 23-latek miał stać niebezpiecznie blisko krawędzi peronu.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Ze względów bezpieczeństwa mundurowi wyprowadzili mężczyznę z peronu i kontynuowali rozmowę w bezpieczniejszym miejscu. Podczas interwencji policjanci dotarli do telefonu 23-latka. To właśnie tam miały znajdować się materiały, za których posiadanie mężczyźnie grozi kara więzienia.

- Dzięki rozmowie z mężczyzną i dociekliwości funkcjonariuszy, mundurowi dotarli do telefonu mężczyzny w którym ten miał zdjęcia oraz filmy pornograficzne z udziałem osób małoletnich – informują gdańscy funkcjonariusze.

23-latek usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu

Po ujawnieniu materiałów funkcjonariusze zatrzymali 23-latka i przewieźli go do policyjnej jednostki. Następnie sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

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