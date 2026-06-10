Dramat podczas pożaru garażu na Pomorzu! Ciężko poparzony mężczyzna trafił śmigłowcem do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-10 8:24

W środę, 9 czerwca, w miejscowości Barwik w gminie Przodkowo doszło do pożaru blaszanego garażu. Ogień został szybko opanowany przez strażaków i nie zagroził pobliskim budynkom, jednak zdarzenie zakończyło się dramatycznie dla jednego z mężczyzn przebywających na miejscu. Poszkodowany doznał ciężkich poparzeń ciała. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Szczegóły poniżej.

Groźny pożar w gminie Przodkowo. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Do groźnego zdarzenia doszło w miejscowości Barwik w gminie Przodkowo. Choć pożar niewielkiego blaszanego garażu został szybko opanowany przez strażaków, jego skutki okazały się bardzo poważne dla jednej z osób uczestniczących w zdarzeniu. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, jeden z mężczyzn przebywających na miejscu doznał ciężkich poparzeń i został przetransportowany do szpitala.

Informacja o pożarze wpłynęła do służb ratunkowych w środę, 9 czerwca około godziny 15:35. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogień objął niewielki, blaszany garaż i na całe szczęście nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki. Jak wskazuje portal, strażakom udało się ugasić pożar w niespełna dwie godziny.

Dramatyczny finał pożaru w gminie Przodkowo. Mężczyzna doznał ciężkich poparzeń

Najpoważniejsze konsekwencje zdarzenia dotknęły jednak mężczyznę znajdującego się w pobliżu garażu. Poszkodowany doznał rozległych i ciężkich poparzeń ciała. Po udzieleniu mu pomocy na miejscu został przetransportowany śmigłowcem LPR do specjalistycznego szpitala.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności pożaru, a także w jaki sposób doszło do poparzenia mężczyzny.

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Ogień został szybko opanowany przez strażaków i nie zagroził pobliskim budynkom, jednak zdarzenie zakończyło się dramatycznie dla jednego z mężczyzn przebywających na miejscu
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