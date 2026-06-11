Gigantyczna obława w Polsce! W ręce funkcjonariusz wpadło prawie 2000 groźnych przestępców

Wielka obława w całej Polsce! Zatrzymano prawie 2 tys. poszukiwanych. Wśród nich gwałciciele, handlarze narkotyków i członkowie gangów

Prawie 2 tysiące osób poszukiwanych przez policję i sądy wpadło w ręce funkcjonariuszy podczas gigantycznej akcji przeprowadzonej na terenie całego kraju. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. podejrzani o gwałty, członkowie zorganizowanych grup przestępczych oraz handlarze narkotyków. Mundurowi sprawdzili także legalność pobytu cudzoziemców. Zatrzymano blisko 140 osób za naruszenie przepisów imigracyjnych i dziesiątki wszczętych procedur deportacyjnych.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca. Do działań skierowano aż 24 503 policjantów, których wspierało blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej ze wszystkich oddziałów w kraju. Głównym celem operacji było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Chodziło o osoby ścigane listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia wydanymi przez sądy i prokuratury.

Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, nie była to pierwsza tego typu operacja w tym roku. Podobne działania przeprowadzono już na początku marca. Wówczas zatrzymano 1944 osoby poszukiwane przez organy ścigania. Tym razem liczba zatrzymanych wyniosła 1952 osoby.

Gwałciciele, gangsterzy i handlarze narkotyków. Takie osoby wpadły w ręce policji

W trakcie działań zatrzymano również 169 cudzoziemców poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – było ich 117. Zatrzymano także 12 obywateli Gruzji i 6 obywateli Białorusi. Funkcjonariusze zatrzymali również cztery osoby poszukiwane na podstawie europejskich nakazów aresztowania oraz czerwonych not Interpolu.

W mieszkaniu poszukiwanego znaleziono narkotyki i maczetę. Miał też tysiące złotych w gotówceW miejscu pobytu jednego z poszukiwanych obywateli Ukrainy policjanci znaleźli kokainę, amfetaminę, metamfetaminę, marihuanę oraz tabletki MDMA. Zabezpieczono także maczetę, noże, pałkę i około 12 tys. zł w gotówce. W ramach międzynarodowej współpracy zatrzymano również Polaka poszukiwanego przez francuski sąd za przemyt 133 kilogramów marihuany oraz Ukraińca ściganego przez Niemcy za organizowanie przemytu ludzi.

Ruszyły deportacje. Część osób uznano za zagrożenie

Jak dodaje „Rzeczpospolita”, równolegle Straż Graniczna przeprowadziła ponad 1200 kontroli legalności pobytu cudzoziemców. W ich wyniku zatrzymano blisko 140 osób naruszających przepisy imigracyjne. Wobec prawie 90 wszczęto procedury deportacyjne, a w 15 przypadkach powodem było zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

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