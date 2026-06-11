Pogoda w Gdańsku: 12-14 czerwca

Najnowsze prognozy pogody dla Gdańska nie pozostawiają złudzeń – przez cały weekend, od piątku do niedzieli, mieszkańcom towarzyszyć będą opady deszczu. Aura nie będzie jednak jednolita. Kluczowe okażą się rosnąca siła wiatru i spadek temperatury, które najbardziej odczuwalne staną się ostatniego dnia tygodnia.

Piątek z opadami i łagodnym wiatrem

Weekend rozpocznie się w Gdańsku deszczową pogodą. W piątek, 12 czerwca, należy spodziewać się słabych opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 18 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do mniej więcej 10 stopni. Będzie to najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, który powieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

Sobota cieplejsza, ale wiatr da o sobie znać

W sobotę aura będzie bardzo podobna, ale z jedną istotną różnicą. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 18°C, a noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 12 stopni. To sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Opady deszczu nie ustaną, a kluczową zmianą okaże się wiatr, którego prędkość wzrośnie ponad dwukrotnie, do około 5 m/s.

Wietrzna i chłodna niedziela na zakończenie weekendu

Największa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę. Ten dzień upłynie pod znakiem wyraźnego ochłodzenia – termometry wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Co więcej, wiatr przybierze na sile i będzie wiał ze znaczną prędkością, osiągając około 8 m/s. Słabe opady deszczu będą się utrzymywać, choć będą nieco mniej intensywne niż w poprzednich dniach.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Taka pogoda może utrudnić aktywności na świeżym powietrzu. Deszcz i nasilający się wiatr zachęcają raczej do poszukiwania alternatyw pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić lokalne centra kultury, galerie sztuki czy muzea. Czas można spędzić również w jednej z klimatycznych kawiarni lub restauracji. Jeśli ktoś zdecyduje się na spacer, szczególnie nad morzem, konieczne będzie ciepłe i przeciwdeszczowe ubranie chroniące przed silnym wiatrem.

Dane pogodowe: OpenWeather