Pogoda w Kielcach: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Kielc w najbliższych dniach doświadczą sporej zmiany pogody, a weekend pokaże swoje dwa różne oblicza. Aura rozpocznie się od stosunkowo wysokich temperatur i spokojnych warunków, jednak z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się pogarszać. Termometry pokażą wyraźną tendencję spadkową, a do tego dojdą opady deszczu i coraz silniejsze podmuchy wiatru. Różnice między piątkiem a niedzielą będą znaczące.

Piątek: najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu, 12 czerwca, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem w Kielcach. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 22 stopni Celsjusza, co czyni piątek najcieplejszym dniem w całej prognozie. To będzie dobra okazja, by skorzystać z łagodniejszej aury. Nocą temperatura spadnie do około 11 stopni. Mimo że niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, opady deszczu, jeśli w ogóle wystąpią, będą znikome. Wiatr również nie powinien być dokuczliwy, jego prędkość wyniesie średnio 2 m/s, co zapewni spokojne warunki.

Sobota i niedziela: ochłodzenie i deszcz

Już w sobotę aura w Kielcach wyraźnie się zmieni na mniej korzystną. Temperatura maksymalna spadnie do około 19 stopni, co będzie odczuwalnym ochłodzeniem w porównaniu z piątkiem. Nocą słupki rtęci utrzymają się na poziomie 10 stopni. Niebo pozostanie pochmurne, a dodatkowo pojawią się słabe opady deszczu. Tego dnia mogą być one najbardziej odczuwalne w ciągu całego weekendu. Zdecydowanie nasili się również wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Niedziela przyniesie kontynuację chłodniejszej aury i zapowiada się na najzimniejszy dzień weekendu w Kielcach. Temperatura w ciągu dnia z trudem osiągnie 18 stopni Celsjusza, a nocą ponownie spadnie do około 10 stopni. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile i będzie najmocniejszy w weekend, osiągając średnią prędkość blisko 6 m/s, co może potęgować uczucie chłodu. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe opady deszczu, choć prognozowane są nieco mniejsze sumy niż w sobotę.

Weekend w Kielcach. Co z planami na świeżym powietrzu?

Przy tak zmiennej prognozie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności, aby uniknąć pogodowych niespodzianek. Piątek, z najwyższą temperaturą i niemal bezdeszczową pogodą, wydaje się najlepszym momentem na spędzenie czasu na zewnątrz i realizację planów wymagających słońca. Z kolei sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie i deszcz, dlatego planując spacery czy inne zajęcia na świeżym powietrzu, warto zabrać ze sobą parasol oraz cieplejsze ubranie. Silniejszy wiatr, zwłaszcza w niedzielę, może dodatkowo obniżać odczuwalną temperaturę i sprawić, że pogoda będzie mniej przyjemna w odbiorze.

Dane pogodowe: OpenWeather