Zderzenie aut na skrzyżowaniu w Skarżysku-Kamiennej. Wśród rannych kobiety w ciązy

Dawid Bąk
2026-06-10 11:56

W środę 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych doszło do groźnego zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie). W wyniku zderzenia dwóch pojazdów osobowych ucierpiały trzy osoby, w tym dwie kobiety w ciąży w wieku 20 i 30 lat.

Wypadek w Skarżysku

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Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Działania służb po wypadku na ulicy Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej

Miejscowe służby ratownicze prowadziły działania u zbiegu ulic Piłsudskiego i Grottgera w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. Centrum powiadamiania ratunkowego wysłało pod wskazany adres dwa wozy straży pożarnej, a wsparcia na miejscu zdarzenia udzielała im także podwójna obsada pogotowia ratunkowego oraz patrol funkcjonariuszy policji ze Skarżyska-Kamiennej.

Około godziny 10:20 do stanowiska kierowania skarżyskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku-Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa. Łącznie trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Są to kierujący pojazdami oraz pasażerka Golfa. Obecnie policjanci wykonują czynności na miejscu zdarzenia - powiedziała nam Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Wypadek w Skarżysku
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Pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby, w tym dwie kobiety z których jedna jest w ciąży wczesnej, a druga zaawansowanej. Cała trójka została zabrana do szpitala na dalsze badania - uzupełnia Młodszy kapitan Rafał Maciejczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

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