Zderzenie aut na skrzyżowaniu w Skarżysku-Kamiennej. Wśród rannych kobiety w ciązy

Około godziny 10:20 do stanowiska kierowania skarżyskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku-Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa. Łącznie trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Są to kierujący pojazdami oraz pasażerka Golfa. Obecnie policjanci wykonują czynności na miejscu zdarzenia - powiedziała nam Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.