Pogoda dla Kielc: 24-26 lipca

Mieszkańcy Kielc w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Prognozy na dni od 24 do 26 lipca wskazują na wyraźny trend – od chłodnego i deszczowego piątku, przez przejściową sobotę, aż po bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę. Różnica w maksymalnej temperaturze między początkiem a końcem weekendu wyniesie aż 10 stopni.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek w Kielcach upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza, co w połączeniu ze słabymi opadami deszczu nie będzie zachęcać do aktywności na zewnątrz. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota przyniesie poprawę, ale bez słońca

Drugi dzień weekendu przyniesie istotną zmianę – przede wszystkim przestanie padać. Sobota w Kielcach będzie sucha, co z pewnością ucieszy planujących spędzić czas poza domem. Temperatura wyraźnie wzrośnie i w ciągu dnia osiągnie około 24 stopnie. Niestety, na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, które może ograniczać dostęp promieni słonecznych. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie 11 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem

Finał weekendu zapowiada się zdecydowanie najprzyjemniej. Niedziela w Kielcach będzie bardzo ciepła – termometry wskażą nawet 29 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie już tylko umiarkowane, więc można liczyć na sporo słońca. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia symbolicznych, przelotnych opadów deszczu, ale nie powinny one zakłócić planów. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Kielcach?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany dostosować do aury każdego dnia. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Sobota, choć pochmurna, będzie już sucha, co stwarza okazję do dłuższego spaceru po mieście czy wycieczki rowerowej. Niedziela z kolei zapowiada się idealnie na pełne wykorzystanie uroków lata – relaks w parkach, aktywności nad wodą czy po prostu cieszenie się ciepłem na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather