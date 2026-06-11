Pogoda w Kielcach: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Kielc nie mogą liczyć na słoneczny i ciepły weekend. Pogoda między 12 a 14 czerwca będzie kapryśna, a dominującym zjawiskiem okażą się opady deszczu, które prognozowane są na każdy dzień. Temperatura będzie się zmieniać, a pod koniec weekendu zrobi się odczuwalnie chłodniej i bardziej wietrznie.

Deszczowy i dość spokojny piątek

Weekend rozpocznie się w Kielcach pochmurną aurą ze słabymi opadami deszczu. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza, co będzie najwyższą wartością w trakcie całego weekendu. Nocą temperatura spadnie do około 11°C. Wiatr będzie jeszcze dość łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 2-3 m/s, więc opady nie będą szczególnie uciążliwe.

Sobota z mocniejszym wiatrem

W sobotę aura będzie bardzo podobna do piątkowej pod względem temperatury – w ciągu dnia można spodziewać się maksymalnie 20°C, a w nocy około 10 stopni. Zmienią się jednak dwa inne parametry. Po pierwsze, opady deszczu mogą być nieco intensywniejsze niż dzień wcześniej. Po drugie, wyraźnie wzrośnie prędkość wiatru, który osiągnie w porywach blisko 5 m/s, przez co odczucie chłodu może być większe.

Wyraźne ochłodzenie na koniec weekendu

Niedziela przyniesie największe załamanie pogody i okaże się najchłodniejszym dniem weekendu w Kielcach. Maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do zaledwie 15 stopni Celsjusza, a nocą termometry pokażą około 9°C. Utrzymają się słabe opady deszczu, ale towarzyszyć im będzie najsilniejszy wiatr w ten weekend, osiągający prędkość ponad 5 m/s. Takie połączenie sprawi, że pogoda będzie mało sprzyjająca aktywności na zewnątrz.

Jak spędzić ten weekend w mieście?

Przy takiej prognozie warto zaplanować czas w zamkniętych przestrzeniach. Deszczowa i coraz chłodniejsza aura to dobra okazja, by odwiedzić lokalne centra kultury, galerie sztuki czy muzea. Spokojne popołudnie można spędzić również w kinie lub teatrze. Dla tych, którzy lubią relaks w mieście, dobrym pomysłem będzie wizyta w jednej z kawiarni. Aktywność na świeżym powietrzu, nawet spacer z parasolem, może być utrudniona, szczególnie w wietrzną i chłodną niedzielę.

Dane pogodowe: OpenWeather