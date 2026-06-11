Burze nad regionem świętokrzyskim. W Ksawerowie drzewo przygniotło jadące auto

Dawid Bąk
2026-06-11 8:38

Groźny incydent miał miejsce wczorajszej nocy na trasie powiatowej niedaleko Pińczowa. Tuż po godzinie 22:00 miejscowi strażacy otrzymali wezwanie do wypadku, gdzie potężne drzewo zawaliło się na jadącego Chevroleta. Kobieta prowadząca samochód zdołała z niego wyjść bez niczyjej pomocy, jednak trafiła pod opiekę lekarzy.

Burze w Świętokrzyskiem. Drzewo runęło na jadące auto

Autem kierowała tylko jedna osoba. Pomimo faktu, że kierująca nie odniosła żadnych dostrzegalnych ran medycy, którzy przybyli na miejsce wypadku postanowili przewieźć ją do miejscowej lecznicy w celach kontrolnych.

W powiecie pińczowskim drzewo spadło na samochód
Galeria zdjęć 3

Ok. godziny 22.05 w wyniku silnego wiatru doszło do powalenia drzewa na pojazd marki Chevrolet Aveo, który poruszał się drogą powiatową nr 1683T w miejscowości Ksawerów, gm. Działoszyce. Dodatkowo zerwana została linia energetyczna oraz uszkodzeniu uległo ogrodzenie (siatka) przy jednej z posesji. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która opuściła go o własnych siłach przed przybyciem zastępów JOP. Kobieta uskarżała się na ból głowy. Droga powiatowa była całkowicie zablokowana. Strażacy udzielili pierwszej pomocy kobiecie do czasu przybycia ratownikow medycznych. Powalone drzewo pocięto przy użyciu pilarki spalinowej na mniejsze części. Medycy podjęli decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala w Pińczowie. Na miejsce zdarzenia pracowało rownież pogotowie energetyczne - powiedział nam Marcin Żarek, oficer prasowy KP PSP w Pińczowie.

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Burze nad regionem świętokrzyskim. Pracowita noc dla straży pożarnej

Podczas ostatniej nocy jednostki straży interweniowały cztery razy w związku z powalonymi przez silny wiatr konarami. Nieco większe problemy wystąpiły na terenie powiatu sandomierskiego, gdzie woda zalała fragment lokalnej trasy. Tymczasem w okolicach Staszowa strażacy musieli ratować budynek mieszkalny uszkodzony przez uderzenie pioruna. Wyładowanie całkowicie zniszczyło wewnętrzną sieć elektryczną. We wszystkich tych incydentach nikt nie został poszkodowany.

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