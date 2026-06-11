Przyszedł z nożem, skonfrontował się z prezydentem! Władze, biskup i mieszkańcy modlili się w miejscu ataku na Klaudię

Wenezuelczyk zabił Klaudię w toruńskim Parku Glazja. Modlili się w miejscu koszmaru

Koszmar rozegrał się w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku. Symbolicznym jest, że właśnie 11 czerwca 2026 roku rozpoczyna się proces Yomeykerta R.-S, oskarżonego o potworną zbrodnię. Prokuratura zarzuca Wenezuelczykowi:

zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,

usiłowanie gwałtu,

grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze.

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O tragedii pamiętają mieszkańcy, nie zapomniały również władze grodu Kopernika i przedstawiciele Diecezji Toruńskiej.

- W dniu 11 czerwca br. o godz. 9:00 w parku Glazja odbędzie się spotkanie modlitewne pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Toruńskiej JE bp Arkadiusza Okroja. W wydarzeniu weźmie udział kierownictwo Urzędu Miasta Torunia, radni Rady Miasta Torunia oraz przedstawiciele służb mundurowych - zapowiadał Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia.

Na miejscu pojawił się m.in. prezydent Paweł Gulewski. W strugach deszczu uczestnicy wydarzenia odśpiewali "Jezu, ufam Tobie!". - Gromadzimy się w miejscu, gdzie przed rokiem dokonała się straszna tragedia - przypomniał biskup Arkadiusz Okroj. - Śmierć śp. Klaudii to rana, która tak po ludzku jest nie do ukojenia. Jeśli sami będziemy szukać sensu, to być może doświadczymy naszej ludzkiej bezradności, a może nawet frustracji - dodał Biskup Diecezji Toruńskiej.

Biskup mówił też, że wszyscy potrzebujemy miłosierdzia, a zrozumienia można szukać tylko u "tego, który oddał swoje życie na krzyżu". Następnie odśpiewano pieśni, biskup udzielił obecnym błogosławieństwa, a pod krzyżem w Parku Glazja zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Z prezydentem Gulewskim skonfrontował się jeden z uczestników. Mężczyzna miał przy sobie nóż, ponieważ jak stwierdził "teraz po ulicach trzeba chodzić z nożem". Mężczyzna zarzucił samorządowcowi, że "jego partia ma krew na rękach". Dodał też, że "rząd i głosujący na PiS i PO są za to odpowiedzialni". Gospodarz grodu Kopernika stwierdził, że to nie jest dobre miejsce na taką dyskusję.

Galeria ze zdjęciami: Spotkanie modlitewne w Parku Glazja. To tutaj doszło do ataku na niewinną Klaudię

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Atak w Parku Glazja. Materiały "Super Expressu"

Sprawę od samego początku śledzą dziennikarze "Super Expressu". Wywołuje ona ogromne emocje nie tylko w Toruniu. Informacje o śledztwie były szeroko komentowane w całej Polsce. Poniżej przypominamy najważniejsze materiały, związane z tematem!

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