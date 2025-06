To on stoi za brutalnym atakiem na kobietę w Toruniu. 19-latek z Wenezueli miał obłęd w oczach [AKTUALIZACJA]

Toruń: 19-latek z Wenezueli zaatakował kobietę w Parku Glazja

Przejmujący dramat rozegrał się 12 czerwca, ok. godziny 1:00 w toruńskim Parku Glazja. 24-letnia kobieta była blisko miejsca zamieszkania. Niestety, na swojej drodze spotkała 19-latka z Wenezueli. Młody mężczyzna z obłędem w oczach rzucił się na przypadkową ofiarę. - Dzięki szybkiej reakcji przypadkowego świadka, który z mieszkania usłyszał wołanie o pomoc, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji, agresor został spłoszony - informowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Warto dodać, że na rozpaczliwe wzywanie pomocy zareagował pan Błażej. Mężczyzna zrelacjonował atak w rozmowie z dziennikarką Polsatu News, Iwoną Urbańską. Gdy wybiegł z mieszkania, natknął się na sprawcę. - On wstał i zaczął biec w moją stronę z takim opętanym wzrokiem. Nie zastanawiałem się i wyjąłem gaz pieprzowy. Potraktowałem go dwoma chmurkami. Wyraz twarzy miał taki opętany - opowiadał bohater, który do końca życia będzie pamiętał sceny z czwartkowej nocy.

Oficer prasowa toruńskiej komendy podała, że sprawca został ujęty tej samej nocy. Miał ponad 1,2 promila alkoholu we krwi. Prokuratura prowadzi tę sprawę pod kątem usiłowania zabójstwa. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym. 24-latka pracowała w popularnym toruńskim barze. Śledczy szczegółowo badają sprawę. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że 19-latek zaatakował 24-latkę śrubokrętem. Ok. godziny 11:45 podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia w poniższej galerii!

W poprzedniej części artykułu wspominaliśmy, że Wenezuelczyk trafił do prokuratury przed godziną 12:00. Na miejscu są dziennikarze "Super Expressu". - 19-letni Yomeykreft R.-S. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator kieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy - powiedział Rafał Ruta, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Obywatel Wenezueli odmówił składania wyjaśnień!

24-latka walczy o życie w szpitalu. Ma rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej. Prokuratura bada, czy za atakiem kryje się motyw seksualny. - Na razie nie znamy motywu. Podejrzany przebywał w kraju legalnie od lutego tego roku. Ma tutaj matkę - dodał prokurator Ruta.

