Sławomir Mentzen grzmi po ataku na kobietę w Parku Glazja. Pisze o swojej rodzinie

Toruń: 19-letni Wenezuelczyk zaatakował w Parku Glazja

Ta sprawa wywołuje powszechne oburzenie. Chodzi o 19-latka z Wenezueli, który zaatakował ofiarę w Parku Glazja. Do szokującej napaści doszło 12 czerwca, ok. godziny 1:00. 24-letnia Klaudia najprawdopodobniej wracała do miejsca zamieszkania. Była bardzo blisko celu. Niestety, na swojej drodze spotkała szaleńca. Z nieoficjalnych informacji wynika, że młody mężczyzna zaatakował ją śrubokrętem.

Na pomoc ruszył pan Błażej, który zdołał spłoszyć napastnika. - Wyraz twarzy miał taki opętany. Trzymał przy klatce piersiowej jakąś bluzę, czy torbę i miał zaciśniętą pięść pod pachą - relacjonował bohater w rozmowie z Iwoną Urbańską z Polsat News. - On wstał i zaczął biec w moją stronę z takim opętanym wzrokiem. Nie zastanawiałem się i wyjąłem gaz pieprzowy. Potraktowałem go dwoma chmurkami - wspominał pan Błażej.

- Dzięki szybkiej reakcji przypadkowego świadka, który z mieszkania usłyszał wołanie o pomoc, a następnie pobiegł z pomocą, wcześniej zawiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji, agresor został spłoszony - podkreśliła asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Sławomir Mentzen: Obronimy nasze córki, żony i siostry

Ofiara 19-letniego mężczyzny walczy o życie. Jest w stanie krytycznym. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy. Do sprawy odniósł się prawicowy polityk Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji wspomniał przy tej okazji o imigrantach. We wpisie zaznaczył również kwestię bezpieczeństwa swojej rodziny. - Mieszkam w Toruniu razem z żoną, dwoma córkami i synem. Stanowczo sprzeciwiam się imigracji z państw odmiennych kulturowo również dlatego, żeby chronić moje dziewczyny przez takim losem - grzmi Mentzen w serwisie X.

Polska musi być miejscem bezpiecznym dla Polaków. Obronimy nasze córki, żony i siostry. Nie pozwolimy na migracje, nie podzielimy losu Europy Zachodniej - dodał Mentzen w mediach społecznościowych.

