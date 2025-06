Nowe fakty

Toruń: Szaleniec zaatakował Klaudię w Parku Glazja. Nowe ustalenia przerażają

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 10:06

Wracamy do sprawy brutalnego ataku na 24-letnią kobietę w Parku Glazja. Toruń nadal jest w szoku po tym, co zrobił 19-letni obywatel Wenezueli. Koszmar rozegrał się 12 czerwca, ok. godziny 1:00. Ofiara jest w stanie krytycznym. Dziennikarz "Super Expressu" przekazał najnowsze ustalenia. Szczegóły poniżej.