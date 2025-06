19-latek brutalnie zaatakował kobietę w parku. Pytamy torunian o bezpieczeństwo. Zwracają uwagę na jedną rzecz

Toruń: Atak na kobietę w Parku Glazja

19-latek z Wenezueli został zatrzymany do sprawy brutalnego ataku na 24-letnią kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby uratować ofiarę nożownika. 24-latka miała rany kłute. Z pomocą poszkodowanej przyszedł przypadkowy światek, który usłyszał wołanie o pomoc. - O wszystkim zawiadomił dyżurnego policji. Agresor został spłoszony - poinformowała nas asp. Dominika Bocian z biura prasowego KMP w Toruniu. Na ten moment nie są znane motywy działania sprawcy. Wygląda na to, że ofiara była przypadkowa.

Reporterka Radia ESKA Maria Nowak pytała mieszkańców Torunia, jak oceniają poziom bezpieczeństwa w Parku Glazja i w okolicach. - Nigdy nie przytrafiło mi się coś, po czym bym się przestraszyła, czy bała wyjść z dzieckiem - podkreśliła jedna z przepytywanych. - Ja zawsze spaceruję tędy w ciągu dnia i nic tutaj się nie dzieje - dodała kolejna z torunianek. W trakcie sondy poruszony został m.in. temat oświetlenia.

- Staram się nie chodzić wieczorami, ze względu na brak oświetlenia - podkreśliła uczestniczka sondy. - Oświetlenie jest tragicznie rozwiązane, bo mamy na poziomie ziemi takie bardzo intensywne słupki - dodał mężczyzna, którego spotkaliśmy przy parku.

Jak to zwykle bywa, zdania są podzielone, ale trzeba zaznaczyć, że dominują pozytywne opinie. Sprawę napadu na kobietę bada policja pod nadzorem prokuratury. Jeżeli 19-latek usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, to będzie mu groziło nawet dożywocie. Do sprawy wrócimy.

