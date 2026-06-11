Autobus w Warszawie gwałtownie zahamował, kobieta upadła i zmarła

Kobieta przewróciła się w autobusie i zmarła

Dramatyczne zdarzenie na warszawskim Mokotowie. W poniedziałek, 8 czerwca, około godz. 16:10 przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka doszło do gwałtownego hamowania miejskiego autobusu. Sytuacja spowodowała tragiczne konsekwencje, które dotknęły 58-letnią pasażerkę pojazdu.

- Podczas jazdy pasażerka chciała wysiąść, w tym celu wstała. Nagle autobus zahamował, kobieta przewróciła się i straciła przytomność - przekazała nam asp. szt. Marta Haberska z komendy policji na Mokotowie.

Według nieoficjalnych informacji w trakcie upadku kobieta uderzyła głową o jeden z elementów wyposażenia autobusu.

58-latka była reanimowana, w wyniku czego udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Została zabrana do szpitala, gdzie niestety na drugi dzień zmarła.

Policja bada okoliczności

Policjanci rozpoczęli śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci kobiety. Funkcjonariusze ustalą, czy poniesione podczas hamowania obrażenia spowodowały śmierć kobiety, czy też były tylko jedną z okoliczności wpływających na zgon kobiety.

- Według wstępnych ustaleń, autobus zahamował, aby uniknąć zderzenia - powiedziała asp. szt. Marta Haberska.

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