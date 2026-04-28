Nie pozwolili mamusi pójść na pogrzeb 4-letniego Szymusia z Bydgoszczy

2026-04-28 14:58

4-letni Szymuś wypadł z okna na piątym piętrze. 28 kwietnia w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) odbył się jego pogrzeb. Wśród żałobników nie było jego mamy. Na udział w uroczystościach kobiety, która jest w ósmym miesiącu ciąży nie zgodzili się lekarze. Ci którzy towarzyszyli Szymusiowi w jego ostatniej drodze nie ukrywali łez.

Galeria zdjęć 28

Czarna urna z białym Aniołkiem. Obok dwa wieńce z róż w formie serc. Jeden jest od taty, drugi od babci i mamy. Wszyscy, którzy stoją nad grobem są smutni. Gdy urna jest już w ziemi, ci którzy przyszli z balonami puszczają je. To balony miłości. Wszyscy żałobnicy zawsze będą pamiętać o tym małym uśmiechniętym chłopcu. Kochali go nad życie. On lubił się bawić klockami. Lubił chodzić po lesie. Był ciekaw życia. Jeździł na rowerze. Raz chciał być kucharzem a innym razem policjantem. Miał tylko cztery lata.

Tego tragicznego dnia, (poniedziałek, 20 kwietnia 2026 r.) jego mama poszła na zakupy. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Najwidoczniej kupiła więcej, niż planowała. Gdy wróciła z siatkami do domu, poprosiła swojego partnera, aby ten zszedł na dół i pomógł wnieść jej siatki do mieszkania w bloku na bydgoskim Szwedorowie. To była dosłownie chwila, kiedy Szymek był sam w domu. W tym czasie otworzył okno od balkonu na piątym piętrze i wypadł przez balustradę. Był długo reanimowany. Jego życia nie udało się jednak uratować. Jego mama stała i widziała walkę o życie syna. Doznała szoku, trafiła do szpitala.

- Jednym słowem - tragedia. Trudno dobrać słowa. Spadł z 5. piętra na taras. Natychmiast pojawili się policjanci, karetki, straż, działo się tutaj. Niewyobrażalna tragedia dla rodziców - mówili okoliczni mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia ESKA Bydgoszcz.

Wzruszające słowa podczas ceremonii

- Lubił się bawić, był małym uparciuchem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - przekazał tata Szymka za pośrednictwem kapłana. - Jeszcze wczoraj myślałem, że nic nie powiem. Trudno dobrać jakiekolwiek słowa. Przypomniałem sobie Stary Testament i wezwanie do pocieszania. Chciałem was dzisiaj pocieszyć. Teraz, kiedy tego najbardziej potrzebujemy, Bóg niesie nas na swoich ramionach - dodał ksiądz, odprawiający mszę za duszę Szymka w Kościele Matki Boskiej Królowej Męczenników.

Mamy Szymusia nie było na pogrzebie. Kobieta jest w ósmym miesiącu ciąży. Lekarze zabronili jej udziału w ceremonii, kierując się jej stanem zdrowia. Rodzinie i wszystkim, pogrążonym w żałobie składamy wyrazy współczucia. 

Galeria zdjęć 28

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEB DZIECKA
BYDGOSZCZ