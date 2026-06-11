Pogoda w Bydgoszczy: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą sporej zmiany w pogodzie. Początek zapowiada się jeszcze dość ciepło, ale z każdym kolejnym dniem aura będzie się pogarszać. Trend jest wyraźny: w prognozach widać spadek temperatury, więcej opadów i nasilający się wiatr, a różnica między piątkiem a niedzielą będzie odczuwalna.

Piątek z najwyższą temperaturą

Weekend rozpocznie się najcieplejszym akcentem. W piątek, 12 czerwca, termometry w Bydgoszczy w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza. To będzie najwyższa wartość notowana w ten weekend. Dzień nie będzie jednak całkowicie wolny od opadów – prognozowane są słabe opady deszczu. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 9°C.

Pochmurna sobota z opadami

Sobota, 13 czerwca, przyniesie zmianę aury. Na niebie w Bydgoszczy dominować będzie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa i wyniesie około 20°C. To właśnie w sobotę należy spodziewać się najwięcej opadów deszczu w ciągu całego weekendu. Wiatr nabierze na sile i osiągnie prędkość około 4 m/s. Noc będzie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni.

Chłodne i wietrzne zakończenie weekendu

Największe załamanie pogody nadejdzie w niedzielę, 14 czerwca. Ten dzień będzie zdecydowanie najchłodniejszy – termometry wskażą maksymalnie 16°C. Odczucie chłodu spotęguje dodatkowo najsilniejszy w ten weekend wiatr, którego prędkość wzrośnie do blisko 6 m/s. Prognozy przewidują również słabe opady deszczu. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie ponownie zimna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątek, mimo niewielkich opadów, będzie najcieplejszym dniem, co może sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, na przykład na spacerach w miejskich parkach. Z kolei pochmurna i deszczowa sobota to lepszy moment na odwiedzenie miejsc pod dachem, takich jak kina czy instytucje kultury. Chłodna i wietrzna niedziela tym bardziej zachęca do wybrania aktywności wewnątrz budynków.

Dane pogodowe: OpenWeather