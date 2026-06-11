Pogoda dla Bydgoszczy. Prognoza na 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy zapowiada się pod znakiem zmiennej i pogarszającej się aury. Najbliższe dni przyniosą wyraźny trend spadkowy temperatury, a parasol może okazać się niezbędnym akcesorium każdego dnia. Najприятniejsza pogoda czeka mieszkańców w piątek, który będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu. Niestety, sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie i więcej opadów.

Piątek jeszcze z letnią temperaturą

Początek weekendu, 12 czerwca, będzie najbardziej pogodnym momentem. W ciągu dnia termometry w Bydgoszczy wskażą maksymalnie około 22 stopni Celsjusza, co stworzy warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 9°C. Tego dnia prognozowane są jedynie słabe opady deszczu, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i więcej deszczu

W sobotę, 13 czerwca, aura ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia spadnie do około 19°C, co będzie odczuwalną zmianą w porównaniu z piątkiem. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Niestety, sobota przyniesie najwięcej opadów deszczu z całego weekendu. Jednocześnie wzrośnie prędkość wiatru, który osiągnie w porywach około 5 m/s.

Chłodne i wietrzne zakończenie weekendu w Bydgoszczy

Niedziela, 14 czerwca, będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 16 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 10°C. Tego dnia utrzymają się słabe opady deszczu. Dodatkowo będzie to najbardziej wietrzny dzień – prędkość wiatru wzrośnie do około 6 m/s, co może potęgować odczucie chłodu. Pogoda w niedzielę zdecydowanie nie będzie zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Biorąc pod uwagę prognozy, warto dobrze zaplanować weekend w Bydgoszczy. Piątek, jako najcieplejszy dzień, będzie najlepszym momentem na dłuższy spacer czy spotkanie w plenerze, mimo ryzyka przelotnych opadów. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na niższe temperatury, silniejszy wiatr i deszcz, sprzyjają raczej aktywnościom pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić instytucje kultury, wybrać się do kina lub spędzić czas z bliskimi w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather