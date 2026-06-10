Rewitalizacja bulwarów nad Brdą. Umocnione nabrzeże i nowe ścieżki!

Kolejny fragment bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy zmienia swoje oblicze. W czerwcu 2025 roku rozpoczęły się prace na odcinku od ul. Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn. Wykonawca, firma Strabag, najpierw rozebrał stare betonowe umocnienia, a następnie wbił ścianki szczelne, które stały się częścią konstrukcji nowego nabrzeża. Umocnione nabrzeże jest już prawie gotowe, kończą się roboty przy budowie oczepu.

Niebawem wykonawca rozpocznie budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Latem prowadzone będą również prace przy zagospodarowaniu terenu - w planach są nasadzenia drzew i krzewów, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery, a także utworzenie miejsc do cumowania łodzi.

W ramach tego samego zadania rewitalizowana jest również wyspa Św. Barbary, położona w pobliżu bydgoskiej katedry i Mostu Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Inwestycja zakłada przebudowę umocnień wyspy, a także schodów wejściowych na wyspę i pachołów cumowniczych. Kończą się już tam nasadzenia nowych drzew i roślin, a na całej wyspie wyrośnie łąka kwietna. Wyspa św. Barbary zyska też iluminację i rząd kamieni wyznaczający przebieg 18 południka.

Remont bulwarów na odcinku od ulicy Krakowskiej do hotelu Słoneczny Młyn oraz rewitalizacja Wyspy św. Barbary to koszt 35,8 mln złotych. Bydgoski ratusz pozyskał na ten cel niespełna 30 milionów złotych rządowego dofinansowania.

Przypomnijmy, że rewitalizacja bulwarów nad Brdą prowadzona jest sukcesywnie od kilku lat. Do tej pory wyremontowany został odcinek od ulicy Unii Lubelskiej do ulicy Uroczej. Obecnie trwają również prace na odcinku od Mostu Pomorskiego do ulicy Żabiej - roboty w tym miejscu powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2027 roku. A jeszcze w 2026 roku rozpocznie się rewitalizacja bulwarów od ulicy Żabiej do mostów Kazimierza Wielkiego. Inwestycja ma zostać ukończona pod koniec 2027 roku. Wyremontowany bulwar nad Brdą od mostów kolejowych przy Unii Lubelskiej aż do mostów Kazimierza Wielkiego będzie wtedy liczył łącznie sześć kilometrów.