Wsyp 2 łyżki do pralki i nastaw pranie zszarzałych firan. Zadziała jak wybielacz, a tkaniny będą śnieżnobiałe. Domowy sposób na wybielenie firanek

Szarzejące firanki to powszechny problem, a chemiczne wybielacze szkodzą tkaninom, zamiast przywracać im blask.

Zamiast drogiej chemii, możesz odzyskać śnieżną biel, używając zaskakująco prostego, domowego składnika, który każdy ma w kuchni.

Wystarczy dodać zaledwie dwie łyżki tej substancji do prania, by wybielić firanki, usunąć plamy i zmiękczyć materiał. Sprawdź, jak to zrobić i ciesz się ich nowym wyglądem!

Domowe sposoby na wybielanie firanek. Co przywróci im śnieżną biel?

Białe firany z pewnością prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany szarzeją i zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie i powodują jej odbarwianie. Oczywiście ich częste pranie może temu zapobiec, jednak regularne stosowanie chemicznych wybielaczy niszczy i osłabia tkaninę, która w efekcie może się rwać. Dlatego zdecydowanie lepszym wyborem są domowe sposoby na wybielanie firanek - nie tylko znakomicie usuną z materiału zabrudzenia, ale także go wybielą i odświeżą. Z pewnością jednym z najpopularniejszych domowych wybielaczy jest soda oczyszczona. Jednak nie tylko ona sprawdzi się w przywracaniu dawnego wyglądu firanom. Podobnie działa sól. Jak ją stosować podczas prania?

Wsyp 2 łyżki do pralki i nastaw pranie zszarzałych firan. Zadziała jak wybielacz

Zastosowanie soli podczas prania firanek nie tylko znakomicie je wybieli, ale także wzmocni działanie detergentu, dzięki czemu z łatwością usunie z materiały wszelkie zabrudzenia. Wsyp po prostu około 2 łyżki stołowe soli do bębna pralki i nastaw pranie firan tak jak zwykle. Po wyjęciu będą śnieżnobiałe i pachnące.

Wybielanie firanek. Jak działa sól dodana do prania?

Dodanie soli kuchennej (tej niejodowanej) do prania ma wiele korzyści. Pomaga w usunięciu niektórych, szczególnie świeżych plam, np. z kawy, herbaty czy wina. Regularne dodawanie soli do prania firanek może pomóc w zapobieganiu ich żółknięciu i szarzeniu. Działa to szczególnie dobrze w przypadku firanek z tworzyw sztucznych, które są bardziej podatne na zmiany koloru. Oczywiście sól wybiela firany. Pomaga przywrócić firankom śnieżną biel, zwłaszcza jeśli zszarzały lub pożółkły od dymu papierosowego, kurzu czy słońca. Jest przy tym delikatniejsza i bezpieczniejsza dla tkanin. Sól działa także jak naturalny zmiękczacz. Sprawia, że firanki po praniu są bardziej miękkie i przyjemne w dotyku.

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

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Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie