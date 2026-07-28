Elektroniczna niania z kamerą bywa źródłem stresu. Sprawdź jak mądrze monitorować sen noworodka

Zwykłe własne uszy to zdecydowanie najlepszy sprzęt do nasłuchiwania, gdy noworodek śpi w pokoju tuż obok

Jak podaje czasopismo npj Digital Medicine, nowoczesne gadżety często zamiast ułatwiać życie wywołują u rodziców ciągły niepokój

Według badaczy publikujących w JMIR Pediatrics and Parenting ciągłe śledzenie wykresów w aplikacji odciąga uwagę od samego dziecka

Elektroniczna niania z kamerą nigdy nie zastąpi bezpiecznego łóżeczka, w którym znajduje się tylko twardy materac i brakuje pluszaków

Całkowite schowanie kamerki do szafy u czteroletniego dziecka stanowi naturalny krok w stronę jego większej samodzielności

Plac Zabaw odc.: 33- Jakie ulgi przysługują na dziecko?

Elektroniczna niania wywołuje stres u rodziców. Skąd ten problem?

Kupujemy kamerki i monitory oddechu, żeby spać spokojnie, ale często efekt jest zupełnie odwrotny. Zamiast odpoczywać, wielu z nas co chwilę zerka na ekran telefonu i nerwowo nasłuchuje każdego westchnienia malucha. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma npj Digital Medicine, nowoczesne gadżety mają ułatwiać życie, ale nierzadko prowadzą do ciągłego sprawdzania, czy u dziecka wszystko jest w porządku.

Dzieje się tak dlatego, że aplikacje wysyłają nam mnóstwo powiadomień za każdym razem, gdy dziecko tylko się poruszy w łóżeczku. To sprawia, że jesteśmy cały czas w gotowości i zaczynamy czuć silny niepokój o zdrowie naszej pociechy. Zamiast polegać na własnym instynkcie, oddajemy kontrolę urządzeniom, co czasem kończy się tym, że rodzice wybudzają się w nocy o wiele częściej niż sam noworodek.

Jak mądrze korzystać z aplikacji do śledzenia snu noworodka?

Wpisywanie każdej drzemki do telefonu może pomóc w znalezieniu pewnego rytmu dnia, ale warto traktować to z dużym dystansem. Według badaczy publikujących w czasopiśmie JMIR Pediatrics and Parenting ciągłe śledzenie wykresów w aplikacji sprawia, że skupiamy się na telefonie zamiast na samym dziecku. Niektórzy rodzice przyznają, że gdy maluch spał inaczej niż pokazywał program, czuli się po prostu gorsi i mieli wrażenie, że robią coś źle. Dlatego dobrze jest traktować takie ułatwienia tylko jako opcjonalną podpowiedź, a jeśli notowanie godzin snu zaczyna cię denerwować, po prostu z tego zrezygnuj i zdaj się na to, co podpowiada ci własne wyczucie.

Kiedy kamera w pokoju dziecka naprawdę się przydaje? Złote zasady

Jeśli masz w domu takie urządzenie i chcesz z niego korzystać bez zbędnych nerwów, według portalu Novant Health dobrze jest trzymać się kilku prostych reguł:

najlepszym monitorem są twoje własne uszy, więc jeśli dziecko śpi tuż obok, elektronika jest po prostu zbyteczna

kiedy maluch zasypia, warto również odpocząć lub zająć swoimi sprawami, bo ciągłe wpatrywanie się w ekran niczemu nie służy

lub zająć swoimi sprawami, bo ciągłe wpatrywanie się w ekran niczemu nie służy samo urządzenie nie zastąpi bezpiecznego miejsca do spania, w którym znajduje się twardy materac i nie ma żadnych pluszaków czy kocyków

Dobrze jest mieć na uwadze, że naturalny lęk o zdrowie nowego człowieka towarzyszy większości z nas, ale walka z tymi obawami to kwestia codziennej praktyki i budowania zaufania do siebie.

Kiedy zrezygnować z niani elektronicznej? Wyjaśniamy wątpliwości

Nie ma jednej sztywnej granicy wiekowej, ale według artykułu z serwisu Cubby najlepiej kierować się samodzielnością naszego malucha. Kiedy dziecko kończy pierwszy rok życia, kamerkę warto włączać już tylko od czasu do czasu, gdy na przykład wychodzimy do ogrodu i jesteśmy za daleko, aby usłyszeć płacz. Zwykle rodzice całkowicie chowają takie sprzęty do szafy, gdy ich podopieczny ma około 4 lub 5 lat i potrafi już sam bezpiecznie chodzić po całym domu. W tym wieku dzieci są już bardzo świadome swojego otoczenia, więc wyłączenie podglądu to dla nich naturalny krok w stronę większej samodzielności.

Źródła:

npj Digital Medicine — “Digital health tools to support parents with parent-infant sleep and mental well-being”

Novant Health – Healthy Headlines

JMIR Pediatrics and Parenting — Appleton et al., “Engagement, Acceptability, and Impact of a Parenting App to Support Infant Sleep and Parent Well-Being: Quasi-Experimental Study” (PDF)

Cubby (Apartment Therapy) — “When Should I Stop Using a Baby Monitor in My Child’s Room?”

10