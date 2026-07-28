Ten krzew bije na głowę hortensje. Kwitnie nieprzerwanie aż do pierwszych przymrozków

Obecnie w ogrodnictwie zauważalny jest odwrót od klasycznych krzewów na rzecz odmian, które zachwycają kwiatami przez wiele miesięcy i nie stwarzają problemów pielęgnacyjnych.

Właściciele działek stawiają na okazy odporne na kapryśną aurę, które nie potrzebują czasochłonnych zabiegów, aby pięknie prezentować się przez cały rok.

Szkółki roślin oferują innowacyjne propozycje krzewów ozdobnych, które pod względem wizualnym i łatwości utrzymania skutecznie deklasują dotychczasowych ulubieńców.

Jeden konkretny gatunek wyrasta na lidera tych zmian, oferując nie tylko urokliwe liście i niezwykłą wytrzymałość, ale przede wszystkim zachwycające kwiaty pojawiające się aż do nastania mrozów.

Dzisiejsze aranżacje terenów zielonych opierają się na gatunkach spektakularnych wizualnie, a zarazem mało wymagających. Pasjonaci ogrodnictwa rozglądają się za odmianami, które bez szwanku przetrwają fale upałów, przejściowy brak wody oraz gwałtowne zmiany pogody. Kluczowym argumentem jest również nieprzerwane kwitnienie, gwarantujące atrakcyjny wygląd rabat przez przeważającą część roku.

10

Co posadzić zamiast hortensji w ogrodzie?

Mimo że hortensje nadal mają rzesze wiernych fanów, przestały być jedyną słuszną opcją. Asortyment centrów ogrodniczych pęka w szwach od ozdobnych krzewów, które kuszą równie zniewalającymi kwiatostanami, a pod względem długości kwitnienia nierzadko biją je na głowę. Z tego względu zdobywają rosnące zaufanie zarówno u profesjonalnych architektów krajobrazu, jak i amatorów dopiero stawiających pierwsze kroki w uprawie roślin.

Abelia wielkokwiatowa z powodzeniem zastąpi hortensje

Ostatnimi czasy prawdziwym hitem wypierającym hortensje jest abelia wielkokwiatowa. Ten niezwykły krzew ozdobny prezentuje swoje walory od pełni lata aż do nadejścia pierwszych chłodów, pokrywając się drobnymi, pachnącymi kwiatami w odcieniach bieli i różu. Niewątpliwym atutem są także jej lśniące liście, zmieniające barwę jesienią na zjawiskowe tony głębokiej czerwieni oraz brązu. Abelia preferuje miejsca dobrze nasłonecznione lub półcieniste, a także żyzne podłoże o dobrej przepuszczalności. Doskonale radzi sobie z wysokimi temperaturami, a gdy już wykształci silny system korzeniowy, niestraszne są jej krótkotrwałe niedobory wody. Roślina ta nie wymaga specjalistycznej wiedzy – zadowoli się wiosennym podcięciem pędów i systematycznym nawadnianiem w trakcie najgorętszych dni. Ze względu na długofalowe kwitnienie i zgrabny pokrój, idealnie sprawdzi się na mieszanych rabatach, a także w sąsiedztwie przydomowych ścieżek czy tarasów.

To wprost wymarzone rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się ukwieconą działką do późnej jesieni. Biorąc pod uwagę te wszystkie zalety, nie może dziwić fakt, że abelia wielkokwiatowa z każdym rokiem zyskuje na popularności i w opinii wielu ekspertów stanowi jedną z najwartościowszych opcji zastępczych dla popularnych hortensji.

Zobacz też: Zmiana pory podlewania ogrodu daje natychmiastowe efekty. Sąsiedzi zaczęli pytać o nawozy